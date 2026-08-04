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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Capturan a ciudadano de Curazao señalado de explotación sexual de una menor de 14 años en Medellín

Capturan a ciudadano de Curazao señalado de explotación sexual de una menor de 14 años en Medellín

El alcalde Federico Gutiérrez sostuvo que con este caso ya son 35 extranjeros capturados relacionados con este delito en los últimos tres años.

Capturados por explotación sexual de menores en Medellín.
Capturados por explotación sexual de menores en Medellín.
Foto: cuenta de X Federico Gutiérrez
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 4 de ago, 2026

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó que Stracey Diámin Karim Agata, ciudadano de Curazao (Países Bajos), fue enviado a prisión junto con el colombiano Alexánder Sánchez García.

Según la información entregada por la administración distrital, el extranjero es investigado por el delito de explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes, pues presuntamente sostuvo encuentros sexuales a cambio de dinero con una adolescente de 14 años.

También le señalan de suministrarle bebidas embriagantes y sustancias estupefacientes, mientras que Sánchez García habría actuado como contacto con la víctima y coordinado los encuentros.

El resultado fue posible por el trabajo entre la Policía Nacional, DIPRO, HSI, Migración Colombia, Fiscalía y las autoridades neerlandesas en el Task Force, desarrollado en la Embajada de los Países Bajos, donde las autoridades lograron ubicarlos y ponerlos a disposición de la justicia.

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Gutiérrez sostuvo que, con este caso, ya son 35 extranjeros capturados relacionados con este delito en los últimos tres años.

“En Medellín proteger a nuestros niños y adolescentes no es negociable. Uno a uno van cayendo”, aseguró el mandatario.

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Vale la pena recordar que Task Force es una estrategia integrada por la Fuerza Pública, Migración Colombia, Interpol y agencias de inteligencia estadounidenses para prevenir el arribo a la capital antioqueña de ciudadanos con antecedentes o asuntos pendientes con la justicia.

El plan del que harán parte organismos como el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el FBI, Homeland Security Investigations y US Marshals, estará vigente hasta el próximo 10 de agosto reforzando los controles migratorios en la terminal aérea de Rionegro, a propósito de la Feria de las Flores.

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Federico Gutiérrez

Alcaldía de Medellín

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