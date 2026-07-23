Inadmitieron a ruso por visitar Medellín con fines de explotación sexual: pactó citas e hizo pagos

Migración Colombia inadmitió a un ciudadano de nacionalidad rusa que pretendía ingresar al país por el Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro, procedente de un vuelo comercial de Avianca desde Nueva York.

En el procedimiento de control de las autoridades se evidenciaron múltiples inconsistencias entre el motivo de viaje declarado y la información suministrada por el extranjero, por lo que se concluyó que el propósito real de su ingreso representaba un riesgo de explotación sexual, especialmente para niños, niñas, adolescentes y mujeres.

Durante la entrevista migratoria se estableció que el ciudadano extranjero mantenía contactos con distintas mujeres en Medellín, acuerdos sexuales pactados, principalmente en establecimientos del sector de El Poblado, con citas acordadas e incluso había realizado pagos anticipados.

"En la inspección voluntaria de equipaje fueron hallados preservativos, memorias USB y discos duros externos. Estos elementos fueron puestos en conocimiento de las autoridades estadounidenses para que adelanten las verificaciones correspondientes dentro del ámbito de sus competencias y detectar así posibles evidencias de explotación sexual infantil", manifestó Paola Salazar directora regional Antioquia Chocó de Migración Colombia.



Por su parte, el secretario de Seguridad de la ciudad, Manuel Villa Mejía, destacó la importancia de los controles para evitar que extranjeros lleguen a la ciudad a cometer delitos.

"En lo que va corrido de esta administración ya son más de 215 inadmitidos, personas que venían con esos fines y que aquí afortunadamente fuimos capaces de decirles oportunamente que no eran bienvenidos. En el 2021, en el 2022 y en el 2023 fueron en 3 años 40 los inadmitidos", destacó.

Con esta decisión, ya son 103 los ciudadanos extranjeros inadmitidos en Medellín durante lo corrido de 2026 por situaciones relacionadas con presunto turismo con fines de explotación sexual, superando los cerca de 80 casos registrados durante todo 2025.

Publicidad

A nivel nacional, la cifra ya supera las 140 inadmisiones por esta causa, frente a las 110 registradas en todo el año anterior.