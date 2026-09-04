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Recompensa de $100 millones por doble asesinato de adultos mayores en La Unión, Antioquia

Las víctimas fueron atacadas con arma blanca y atadas de manos y cuello por el homicida.

Arma de fuego.jpg
Arma de fuego
Suministrada
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 4 de sept, 2026

La Gobernación de Antioquia ofreció una recompensa de hasta 100 millones de pesos para hallar al responsable del asesinato de dos adultos mayores en La Unión. Las víctimas fueron atacadas con arma blanca y atadas de manos y cuello por el homicida

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El departamento de Antioquia no sale del asombro, luego de conocer el vil asesinato de dos adultos mayores en zona rural del municipio de La Unión, en donde las dos personas fueron encontradas amarradas de manos y cuello con un cable.

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Las víctimas, Pedro Quintero, de 75 años, y Rosalvira Quintero, de 76 años, habrían sido atacados con un arma blanca por, supuestamente, un intento de hurto que es la primera hipótesis que tienen las autoridades.

Le puede interesar: Hallan sin vida a pareja de adultos mayores en La Unión, Antioquia: estaban atados de manos

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, lamentó el repudiable hecho y aseguró que se está ofreciendo una millonaria recompensa para poder capturar al presunto responsable que ya fue identificado.

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“El criminal se les acercó, inicialmente con mucha familiaridad, incluso, se vio al adulto mayor finalmente víctima compartiendo con el victimario. Hemos decidido ofrecer una recompensa de hasta 100 millones de pesos para quien nos ayude a dar con el paradero del tipo. Las autoridades ya lo tienen plenamente identificado”, aseveró.

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Mientras se busca al supuesto homicida, la Alcaldía de La Unión lamentó el crimen y solicitó a las autoridades competentes acelerar las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y dar con el paradero del hombre que estaría detrás del crimen.

La alcaldía pidió a quienes tengan información para la investigación entregarla oportunamente a las autoridades y destacó que la colaboración ciudadana será clave para esclarecer el doble homicidio de los adultos mayores.

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