Un mes demorará entrega del cuerpo de niña de 6 años hallada muerta en Buriticá, Antioquia

Las causas de la muerte de la pequeña Michelle Dayana en Buriticá, Antioquia, podrían conocerse en aproximadamente un mes. Medicina Legal avanza en las investigaciones correspondientes para saber cómo murió la menor de edad.

La muerte de Michelle Dayana no solo causó consternación en el departamento de Antioquia, sino que, además, ha dejado múltiples interrogantes de cómo falleció la niña de 6 años que estuvo una semana desaparecida en el municipio de Buriticá.

Son esas inquietudes de la familia de la pequeña, así como la de la comunidad, las que han motivado a las autoridades correspondientes a investigar de manera exhaustiva el cuerpo de Michelle Dayana, un proceso que según sus seres cercanos podría tardar hasta un mes.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, aseguró que, por ahora, no hay claridad sobre la muerte de la menor y, por ello, se esperará el dictamen de Medicina Legal para saber con exactitud qué ocurrió.



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“El trabajo que está pendiente por parte de un dictamen Medicina Legal es bastante dispendioso, entonces no conocemos aún información precisa que nos permita tener más claridad sobre este hecho tan doloroso que nos enluta”, afirmó.

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Por su parte, la familia de la pequeña de 6 años aseguró a través de un comunicado que el cuerpo de Michelle Dayana no será entregado hasta que se culminen los procedimientos y pruebas médico-legales, mismas que son necesarias para poder establecer qué ocurrió con la menor.

A la espera que se hagan públicos los resultados de los estudios correspondientes, la familia de Michelle Dayana ha pedido prudencia y respeto hasta que quede totalmente establecido cómo murió la menor que sufría de autismo y epilepsia.