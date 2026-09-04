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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Adulta mayor de 94 años fue víctima de abuso en un hogar geriátrico de Apartadó, Antioquia

Adulta mayor de 94 años fue víctima de abuso en un hogar geriátrico de Apartadó, Antioquia

En videos que circulan en redes sociales se registró lo que le hicieron tres practicantes, dos de ellos menores de edad.

Apartadó (1).jpg
Alcaldía de Apartadó
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 4 de sept, 2026

Hay indignación en el Urabá antioqueño luego de que se hiciera público un video, a través de las redes sociales, mostrando los tocamientos de carácter sexual que hicieron tres jóvenes que realizaban prácticas en el área de salud en un ancianato del municipio de Apartadó contra una adulta mayor de 94 años, que además sufre de alzheimer.

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Aunque en las imágenes se muestra que la mujer, quien se encuentra acostada, intenta detenerlos con sus manos y les pide que no lo hagan, estos incluso se burlan de la situación.

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Pese a que dos de los involucrados son menores de edad, tras la difusión del material audiovisual, la patrulla púrpura de la Policía de Urabá llegó hasta el centro de adulto mayor para iniciar las investigaciones. A la par, el plantel donde estudian los presuntos involucrados ya se pronunció, rechazando lo ocurrido y anunciando procesos administrativos y disciplinarios.

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En un comunicado, la Institución de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano ICENF S.A.S. mostró de manera enfática su desacuerdo ante cualquier conducta que vulnere la dignidad, el respeto y la integridad de adultos mayores o usuarios durante los escenarios de práctica.

El instituto también indicó que activó sus protocolos e inició una investigación para determinar las responsabilidades disciplinarias y legales correspondientes. Además, reiteró su compromiso con “la formación integral y la supervisión de los estudiantes en los escenarios de práctica”. Se espera que en las próximas horas se conozcan las acciones de la Alcaldía de Apartadó, pues se trata de hogar público para adultos mayores.

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