40 hospitales públicos de Antioquia suspenderán servicios a usuarios de Coosalud

A casi dos semanas del relevo de interventor en Coosalud siguen los problemas financieros de esa EPS traducidos ahora en decisiones que afectan la prestación de servicios para usuarios en Antioquia.

Esto, por cuenta del reciente anuncio de la Asociación de Hospitales Públicos del departamento de suspender a partir del próximo lunes 14 de septiembre la atención a afiliados a esta entidad por millonarias deudas con los centros asistenciales.

En total serán 40 instituciones que no prestarán servicios ambulatorios no urgentes argumentando dificultades para el flujo de recursos desde Coosalud en las últimas semanas y que ha llevado a acumular deudas con todos los hospitales de esta naturaleza en Antioquia por más de 293 mil millones de pesos.

Según Luis Hernán Sánchez, director ejecutivo de la Asociación, a las dificultades financieras se suman las administrativas. El dirigente destacó que hay ausencia de interlocución efectiva con las instancias nacionales y departamentales responsables de la EPS por la alta centralización de los procesos en la ciudad de Cartagena y el permanente cambio de agentes interventores.



"La EPS se comprometió desde la semana anterior a pagarle los recursos correspondientes al mes de septiembre a esos hospitales, y ya han pasado 8 días y la EPS no ha cumplido con estos pacos. Hacemos un llamado urgente para que paguen urgentemente a esos hospitales los recursos pendientes, ya que no tienen con qué pagar la nómina de sus empleados", aseguró Sánchez.

Los afectados indicaron que los 40 centros asistenciales continuarán garantizando la atención de urgencias y todos aquellos servicios cuya interrupción pueda poner en riesgo la vida o la integridad de los usuarios de Coosalud.

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A junio de 2026, la Secretaría de Salud e Inclusión Social de Antioquia reportó que Coosalud tenía alrededor de 860.000 usuarios en el departamento, lo que la convierte en una de las EPS con mayor número de afiliados en el departamento, aunque por debajo de Savia Salud y Nueva EPS con presencia en subregiones como Bajo Cauca y Urabá.