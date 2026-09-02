Familia de niña en Cúcuta pide a Coosalud traslado a Bucaramanga para trasplante de médula

La familia de Ángel Lucía López, una niña de 12 años de Cúcuta, vive momentos de angustia por el deterioro de su estado de salud. La menor fue diagnosticada hace cinco meses con anemia aplásica severa y, según sus familiares, necesita atención médica especializada con urgencia.

La enfermedad ha afectado la capacidad de su organismo para producir células sanguíneas, por lo que ha requerido transfusiones frecuentes de sangre y plaquetas. Sin embargo, la familia asegura que en los últimos días la respuesta de su cuerpo a estos procedimientos no ha sido la misma.

Cilenia Rincón, tía de Ángel Lucía, explicó que la situación ha generado una creciente preocupación entre sus familiares.

“Estamos muy preocupados porque la niña se ha ido deteriorando poco a poco. Ya no está recibiendo las plaquetas como antes, ya no le suben a pesar de que la transfunden. Le aplican plaquetas, le aplican sangre y nada. No hay posibilidades de que le suban, entonces ahora sí estamos más preocupados que antes”, relató.



La historia de Ángel Lucía comenzó a cambiar hace cinco meses, cuando presentó una hemorragia y posteriormente se desmayó. Su familia la trasladó a un centro médico, donde comenzaron los estudios que permitieron identificar la enfermedad.

“Era una niña muy alegre, muy bien alentadita, según nosotros. Comía súper bien, corría, como cualquier niña. Y de pronto, con el desarrollo, le dio una hemorragia y eso fue lo que hizo que la enfermedad se mostrara. Se desmayó, la llevaron a la clínica y ahí empezó todo”, contó su tía.

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De acuerdo con la familia, la menor estuvo inicialmente en el Hospital Internacional de Colombia, HIC, en Piedecuesta. Allí recibió atención médica y posteriormente fue dada de alta. Sin embargo, ante la falta de un lugar donde permanecer en la ciudad, tuvo que regresar a Cúcuta.

“Mi sobrina no tenía en Bucaramanga alguien para quedarse, le tocó llevarla para Cúcuta. En Cúcuta le da una crisis y les toca llevarla a la Medicocirugía. Y allá la tienen, pero no solucionan nada”, señaló Cilenia.

La familia asegura que los médicos han indicado la necesidad de que Ángel Lucía sea atendida nuevamente en Bucaramanga, donde deberá recibir valoración especializada y continuar el proceso para un tratamiento que contempla un trasplante de médula ósea.

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El principal reclamo está dirigido a Coosalud EPS. Según los familiares, han solicitado la remisión de la menor, pero no han conseguido que se concrete el traslado. La situación incluso llegó a los estrados judiciales.

“Mi hija Angie, que es abogada, le interpuso una tutela. El juez falla a favor de la niña, pero ha sido imposible que le cumplan. Ahora están sancionados. Mi hija me dice: ‘Mami, yo he hecho todo. No sé por qué las cosas se han atrasado, no sé por qué no le dan respuesta’”, afirmó la tía de la menor.

La familia decidió hacer pública la situación a través de redes sociales con la esperanza de que el caso sea conocido y se agilicen las gestiones necesarias para que la niña pueda recibir la atención que requiere.

Los familiares de Ángel Lucía hacen un llamado a la EPS Coosalud para que revise el caso y permita avanzar con la remisión solicitada.