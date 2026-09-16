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Capturan en Zaragoza, Antioquia, a 'El Perro', señalado cabecilla financiero del Clan del Golfo

De acuerdo con las autoridades, el hombre, un temido delincuente con casi dos décadas de trayectoria en Antioquia y Córdoba, cayó en el corregimiento El Pato.

Capturado 'El Perro' en Zaragoza, Antioquia.
Capturado 'El Perro' en Zaragoza, Antioquia.
Foto: Ejército Nacional.
Por: Felipe García
|
Actualizado: 16 de sept, 2026

Capturaron en Zaragoza, Antioquia, a alias ‘El Perro’, señalado cabecilla financiero del Clan del Golfo. El hombre era un temido delincuente con casi dos décadas de trayectoria en Antioquia y Córdoba.

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En una operación desarrollada en el corregimiento El Pato del municipio de Zaragoza, las autoridades capturaron a alias ‘El Perro’, señalado de ser cabecilla financiero de la Subestructura Jorge Mario Valle.

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La Fuerza Pública destacó que durante el procedimiento también fue liberado un hombre que, según las autoridades, habría sido reclutado de manera forzada por el Clan del Golfo.

De acuerdo con las investigaciones, alias ‘El Perro’ tendría una trayectoria criminal de aproximadamente 17 años y entre 2009 y 2015 habría integrado la Subestructura Rubén Darío Ávila, con funciones relacionadas con inteligencia delictiva y reclutamiento en municipios de Córdoba.

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El teniente coronel Diego Casadiegos, comandante del Batallón de Selva General Julio Guillermo Jaramillo, indicó que en la actualidad el hombre delinquía principalmente en el Nordeste antioqueño: "Deacuerdo con las autoridades, el capturado se desempeñaría como financiero de zona en el sector del Charco de Iberia, urinización del municipio de Anori, Antioquia. Durante el desarrollo de la operación fue el siguiente material, una pistola glove 19, 2 proveedores para calibre 9 milímetros, una granada de fragmentación, 40 cartuchos calibre 9 milímetros, 2 teléfonos celulares, 2 rayos de comunicación", indicó.

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Por su parte, las autoridades lo señalan de participar en el cobro de extorsiones y ejercer presiones contra comerciantes y habitantes para obtener recursos destinados a la estructura criminal. El capturado y el material incautado quedaron a disposición de las autoridades competentes para avanzar en el proceso judicial.

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