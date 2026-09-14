Ejército incautó más de 1.800 municiones en enorme depósito del Clan del Golfo en Zaragoza

Un nuevo golpe contra el Clan del Golfo fue reportado por el Ejército Nacional en el Bajo Cauca antioqueño tras una operación adelantada en zona rural de Zaragoza, en donde localizaron un depósito ilegal de la subestructura Manuel Alexánder Ariza Rosario.

El hallazgo se hizo en la vereda Bocas de la Zorra en donde se encontró material de guerra, intendencia y comunicaciones como, por ejemplo, 1.881 cartuchos de diferentes calibres, 19 proveedores y 18 metros de mecha de seguridad.

El teniente coronel Diego Casadiegos, comandante Batallón de Selva N.º 57 General Julio Guillermo Jaramillo Berrío, entregó el balance de otros elementos incautados como algunas partes de armamento como culatas, resortes recuperadores de ametralladoras y correderas de pistolas.

"15 uniformes tipo camaleón, uso privativo de la fuerza, 28 bolsos de asalto tipo camaleón, 155 brazaretes de identificación, un dron, 14 baterías para radio. Este resultado operacional permitió afectar significativamente la capacidad logística", afirmó Casadiegos.



Según el Ejército Nacional, el resultado representa una afectación a la capacidad logística y armada del Clan del Golfo, así como a sus sistemas de mando y control, lo que dificultará el desarrollo de actividades ilícitas.

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Finalmente, hay que mencionar que la operación hace parte de una estrategia de las autoridades en el Bajo Cauca antioqueño, donde recientemente también se han reportado capturas, recuperación de menores, sometimientos a la justicia y decomisos de armas, explosivos y equipos de comunicaciones de grupo armados.