¿Quién es Sebastián Ortega? Clave en el caso de Miguel Quintero en Medellín

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, reveló detalles de su reciente viaje a los Estados Unidos, donde sostuvo reuniones de alto nivel con agencias federales como el FBI y Homeland Security Investigations (HSI).

El mandatario local entregó pruebas contundentes sobre una presunta red de corrupción transnacional que operó durante la administración anterior, señalando directamente lo que describe como una estructura criminal organizada.

Entre los nombres clave de este entramado resalta el de Sebastián Ortega, una pieza fundamental vinculada al proceso judicial de Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero.

Audiencia contra Miguel Quintero. Foto: suministrada.

Entramado de corrupción y la conexión con Estados Unidos

El alcalde de Medellín fue tajante al describir la gravedad de los hallazgos que presentó ante la justicia estadounidense: "Yo no tengo duda que son una estructura criminal, pero además quien lo dijo fue la Fiscalía... que lo que crearon fue una GDO, un grupo de delincuencia organizado para robarse a Medellín".



Durante sus reuniones con el grupo del FBI encargado de combatir la corrupción internacional —el mismo equipo que lideró investigaciones históricas como el caso Odebrecht y el FIFA Gate— Gutiérrez entregó nombres, direcciones y registros de empresas presuntamente utilizadas para desviar recursos públicos hacia el estado de Florida.

Según el alcalde, se trataría de operaciones de blanqueo de capitales y testaferrato que ahora están bajo la mira de la justicia de los Estados Unidos.

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El perfil de Ortega

En el centro de estas denuncias figura Sebastián Ortega, quien fue imputado de cargos el mismo día en que el alcalde se encontraba en las oficinas del FBI. "Ese nombre, ese nombre ya relacionado ya también en otros expedientes. Esa persona, por ejemplo, tiene propiedad en Miami y gran parte del tiempo se la pasa allá y eso lo saben ya las autoridades de los Estados Unidos", declaró Gutiérrez.

Ortega es hijo del excongresista William de Jesús Ortega, un barón político con su fortín electoral en el municipio de Bello, al norte del Valle de Aburrá. Desde allí ha mantenido una estrecha relación de alianza política con Miguel Quintero.

A nivel judicial, Ortega es señalado como un enlace fundamental en múltiples escándalos. No solo está involucrado en el expediente del Área Metropolitana, sino que juega un papel central en el caso de Afinia, filial de Empresas Públicas de Medellín (EPM).

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Según las denuncias y testigos del proceso, en este caso "habrían pagado 5 millones de dólares al alcalde Quintero solo por cambiar la gerente".

El nombre de Sebastián Ortega ha aparecido también en las auditorías forenses de Ecopetrol. Gutiérrez denunció una sistemática reincorporación de exfuncionarios de la alcaldía de Daniel Quintero en altos cargos del Gobierno Nacional y la estatal petrolera, señalando que la misma estructura que saqueó a Medellín estuvo operando en Ecopetrol.

Adicionalmente, se investiga el desvío de dineros mediante una empresa comercializadora de oro registrada en Miami, de propiedad de un aliado cercano a la anterior administración.

El alcalde denunció una preocupante anomalía financiera en esta compañía privada: "¿cómo me explicas que durante el gobierno de Quintero te muestra ingresos por 150.000 millones de pesos, pero apenas llego yo al gobierno registra ingresos por cero pesos?". El caso involucra el rastreo de flujos de dinero en efectivo, transacciones de oro y criptomonedas.

Escuche aquí la entrevista: