Víctimas de caso chuzadas a Marelbys Meza piden agregar delito a imputación contra Laura Sarabia

La Fiscalía General de la Nación radicó la solicitud de audiencia de formulación de imputación contra Laura Sarabia, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y exembajadora de Colombia en Reino Unido, dentro de la investigación relacionada con las interceptaciones realizadas a su exniñera Marelbys Meza y a Fabiola Perea, así como con el procedimiento de polígrafo practicado a Meza.

De acuerdo con la solicitud conocida dentro del proceso, Sarabia será llamada a imputación como presunta responsable de los delitos de abuso de función pública y constreñimiento ilegal agravado. Sin embargo, la representación de víctimas considera que en la imputación debería incluirse otra conducta: peculado por uso, un delito por el cual un servidor público usa de manera indebida, o permite que otros usen, bienes del Estado para fines ajenos al servicio oficial.

Laura Sarabia, exministra de Relaciones Exteriores. Foto de Cancillería.

El abogado Wilson Pulido, representante de víctimas dentro de los procesos relacionados con las interceptaciones y seguimientos a Marelbys Meza, aseguró que, desde su perspectiva, la Fiscalía estaría dejando por fuera una conducta que considera relevante dentro de los hechos investigados y que según su cercanía en el proceso, estaba previsto en la imputación proyectada.

“Desde la representación de víctimas debidamente reconocida en los procesos que giran en torno a las interceptaciones ilegales, seguimientos indebidos a la ciudadana Meza, en la cual se engañó a una fiscal de la República y a varios jueces, queremos hacer un llamado a la opinión pública por lo siguiente. Tenemos conocimiento por los medios de comunicación que a la ciudadana Laura Sarabia va a ser llamada a imputación por unos delitos. A juicio de la representación de víctimas, especialmente en la que yo represento, consideramos que se está dejando por fuera el delito más grave, el peculado por uso”, afirmó Pulido.



El abogado sostuvo que, para la representación de víctimas, existen elementos que deberían ser analizados por la Fiscalía frente a esta conducta y pidió que el ente investigador permita la participación de las víctimas en esta etapa del proceso.

Caso de Laura Sarabia y Marelbys Meza por chuzadas Fotos: captura de video y AFP

“Es claro para la representación de víctimas que ese delito probablemente se cometió. Queremos que la Fiscalía General de la Nación haga contacto con la representación de víctimas. Hasta el día de hoy, no hemos tenido ninguna llamada, ningún acercamiento por parte de la Fiscalía General de la Nación, y menos por la delegada ante la Corte Suprema de Justicia que lleva el caso”, señaló.

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Pulido también hizo referencia al cambio del fiscal que estaba al frente de algunos de los procesos relacionados con las interceptaciones. Según explicó, la fiscal que llevaba el caso en Bogotá fue retirada y trasladada a otro departamento, mientras que el funcionario que asumió posteriormente tampoco se habría comunicado con la representación de víctimas.

“La fiscal que tenía el caso en Bogotá, de varios procesos, fue retirada del caso y trasladada a otro departamento. Pero el nuevo fiscal que continuó con los casos tampoco se ha comunicado con nosotros, y en este caso importante, en contra de la ciudadana Laura Sarabia, menos se ha hecho comunicación”, aseguró.

Laura Sarabia. Foto: archivo Blu Radio.

La representación de víctimas sostiene que su intención es aportar elementos y argumentos para que la Fiscalía evalúe la inclusión del peculado por uso dentro de la imputación que será presentada contra Sarabia. El abogado insistió en que las víctimas deben tener participación dentro de la actuación penal.

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“Le pedimos a la Fiscalía General de la Nación que nos escuche. Nosotros tenemos mucho para aportar y, sobre todo, que nos garantice esa verdad, esa justicia y esa reparación que es la que perseguimos”, dijo Pulido.