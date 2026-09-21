Caso AMVA y Bomberos de Itagüí: defensa de víctimas pide cárcel para Miguel Quintero

Aunque se creía que se podía conocer la decisión sobre la posible medida de aseguramiento contra Miguel Quintero en el caso de presunta corrupción entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí, durante la audiencia se entregaron detalles que dejaron en evidencia cómo se habría gestado el supuesto entramado de corrupción.

Dentro de los detalles que dio a conocer Majer Abushihab, abogado apoderado del AMVA, está que, por ejemplo, cuando estaban tratando de firmar el convenio con los Bomberos de Itagüí, un funcionario de la autoridad ambiental se convirtió en una “piedra” en el zapato para los beneficiarios de las presuntas irregularidades. Por ello, el funcionario habría sido cambiado para poder firmar los seis contratos investigados.

"Mensaje remitido por el señor Álvaro Villada al grupo, que dice lo siguiente, lista, gracias a mi amigo Micky, el mejor. Micky ya sabemos que es Miguel Quintero, la persona que pusieron para remover al incómodo Gustavo Londoño y que satisfaciera todos los propósitos delictivos de la estructura criminal. 2 días después, se cansaron, necesitaban su ficha y ponen a la señora Ana María Roldán", señaló.

Dichos contratos, que se firmaron y que habrían generado una supuesta apropiación ilegal de más de 2.000 millones de pesos, también dejaron en evidencia las constantes irregularidades en la radicación y el pago de facturas dentro del AMVA. Estas debían enviarse hasta el día 20 de cada mes y serían pagadas el mes siguiente. No obstante, una vez Miguel Quintero y sus cercanos tomaron, según las denuncias, el poder de la entidad, se empezaron a radicar y pagar facturas sin seguir la normativa.



Sin embargo, Abushihab mostró algunos testimonios en los que Misael Cadavid, excomandante del Cuerpo de Bomberos de Itagüí y quien se encuentra colaborando con la justicia, asegura que las coimas del 15 % en este presunto caso de corrupción estaban destinadas a los hermanos Quintero Calle.

"Me manifiesta que Miguel Quintero le había dado la indicación de que este contrato se ejecutara con el cuerpo de bomberos voluntarios de Italia. Es decir, aquí hay una instrucción, quiero detallar en el tópico de la entrega de las mal llamadas comisiones o dineros que se comprometían pactadas previamente con Álvaro Villada, que iban destinadas al clan Quintero, Miguel y Daniel Quintero, que correspondían al 15 por 100 de los contratos. Vale la pena aclarar que este 15 fue una imposición de Álvaro Villada, quien me dijo que si no era ese porcentaje, se le entregaba a otro operador los contratos", añadió.

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¿Mensajes hasta la cárcel para testigo clave?

Y aunque el representante del AMVA, como víctima en el proceso, estuvo varias horas demostrando cuál era la relación de Miguel Quintero y sus cercanos con la presunta corrupción, también hubo tiempo para nuevos salpicados en este polémico caso, quienes, tras conocerse estos hechos, habrían ido a visitar a Misael Cadavid a la cárcel.

Entre las personas nombradas está el exconcejal de Medellín Lucas Cañas, quien, al parecer, junto a Sergio Zuluaga y Óscar Santamaría, visitó al excomandante del Cuerpo de Bomberos de Itagüí para, supuestamente, enviarle mensajes de los hermanos Quintero Calle.

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"Consultando sobre el proceso, con la idea de traer mensajes de los Quintero, Daniel y Miguel, y de Carlos Trujillo. También me visitó el abogado Edwin, de parte de Daniel Restrepo, representante a la cámara. Finalmente, he recibido ofrecimientos de parte de Sebastián Ortega, enviado por medio de terceras personas, donde me dice que me tenía un cupo en la cárcel de la estrella que costaba 400.000.000, que él ponía 200.000.000 y que yo pusiera 200.000.000", continuó.

Los detalles que vinculan a Sebastián Ortega con el caso

Y aunque el señalado direccionador de los seis contratos, Miguel Quintero, era el foco de la solicitud de medida de aseguramiento por la presunta corrupción, el representante de víctimas pidió que Sebastián Ortega también sea cobijado con la medida, debido a su vinculación con el hermano del exalcalde de Medellín y a que, según lo expuesto en la audiencia, se habría apropiado de más de 130 millones de pesos en este caso.

Según las palabras de Abushihab, Ortega estuvo presente en las supuestas irregularidades desde el primer momento e, incluso, en un momento determinado se convirtió en un hombre de confianza de Miguel Quintero, a quien, supuestamente, le entregaron dineros provenientes de la presunta corrupción entre el AMVA y los Bomberos de Itagüí.

"Siempre actuaron bajo la sombra, se cuidaron las manos de quedar limpios. Y era el mismo ejercicio, particulares, teniendo absoluta influencia e injerencia en entidades del estado, particularmente, no del estado, sino de la administración del señor Daniel Quintero. Él estuvo siempre en la mayoría de las reuniones, él refiriéndose al señor Sebastián Ortega. Y él siempre tenía conocimiento de las pretensiones que tenía Miguel Quintero para conmigo", prosiguió.

Más contratos con coimas fuera del caso AMVA-Bomberos Itagüí

A pesar de que no se tomó ninguna medida por parte del juez, hay una información más que relevante y de la cual, aunque no se dieron detalles, se desprende que Miguel Quintero y sus cercanos no solo habrían cobrado coimas en el caso investigado, sino que, por ejemplo, en un contrato habrían solicitado el 20 % de lo firmado.

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"En efecto, en el año 2022, el convenio 199, un convenio en el que el Área Metropolitana con Acopi. Hacen unos desgloses, y cuidado acá, 20 por 100. Al contrato le sacan el 20 por 100 parte para Miguel y otra parte para el recolector, en este caso, el señor Villada, y otros compromisos", concluyó Abushihab.

Mientras las autoridades correspondientes ponen la lupa sobre estas presuntas irregularidades, la audiencia por el caso del AMVA y Bomberos de Itagüí quedó aplazada para el próximo lunes, 28 de septiembre, cuando intervendrán la defensa de los involucrados y el delegado del Ministerio Público.