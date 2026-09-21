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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Familia de paisa en coma tras accidente en Boston pide visa humanitaria para viajar a EE. UU.

Familia de paisa en coma tras accidente en Boston pide visa humanitaria para viajar a EE. UU.

Se trata de Juan Sebastián Gómez, quien el pasado 16 de septiembre sufrió un accidente de tránsito en la ciudad de Boston y su pronóstico es grave.

Colombiano accidentado en USA.jpg
Colombiano accidentado en USA.
Suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de sept, 2026

Una familia antioqueña pide ayuda al Gobierno nacional para obtener una visa humanitaria que les permita viajar a Estados Unidos y acompañar a Juan Sebastián Gómez, un paisa que se encuentra en grave estado tras sufrir un accidente de tránsito en Boston.

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Un verdadero drama afronta una familia en la ciudad de Medellín tras una compleja situación de salud que afronta uno de sus miembros en Estados Unidos.

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Se trata de Juan Sebastián Gómez, quien el pasado 16 de septiembre sufrió un accidente de tránsito en la ciudad de Boston y su pronóstico es grave.

Tras recibir un fuerte impacto en la cabeza, Gómez se encuentra en estado de coma en una unidad de cuidados intensivos, pero además sin compañía por lo que sus familiares solicitan ayuda para viajar cuanto antes hasta el norte del continente.

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Verónica Gómez, hermana de Juan Sebastián, manifestó que lo que requieren ahora con mayor urgencia ella y sus padres es una cita prioritaria para la expedición de una visa, por lo que buscan gestiones con las embajadas de ambos países.

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"Para que la embajada americana, para que el presidente, para que su esposa, para que el consulado de Boston nos ayuden y nos escuchen, porque hoy es un hermano colombiano, hoy es una familia que está destrozada. Mis papás están destrozados, y yo armándome de fuerza, de poder, estoy acá a todo pulmón por mi hermano", indicó Gómez.

Ante la gravedad del estado médico de Juan Sebastián, sus familiares aseguran que cada día es valioso por lo que solicitan celeridad a las respectivas entidades para abordar la situación.

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