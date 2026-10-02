Astrónomas de la UdeA buscan recursos para llevar a Italia proyecto de equidad científica

Cuatro astrónomas de la Universidad de Antioquia, agrupadas en la colectiva FEMCEN, fueron seleccionadas para presentar sus trabajos en el prestigioso Centro Internacional de Física Teórica Abdus Salam, en Trieste, Italia.

El equipo está conformado por Diana Carolina Zapata y Sofía Arboleda, la estudiante de astronomía Sofía Casallas y la física Valentina Bedoya, quien cursa su doctorado en el exterior. Las científicas llevarán al escenario internacional dos propuestas clave gestadas en la facultad: un laboratorio de género con talleres de programación para mujeres y un proyecto de murales artísticos en los pasillos universitarios que visibilizan a referentes femeninas en la ciencia.

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"Notamos en la facultad no teníamos referentes femeninos entre los docentes. Queríamos mostrar que las mujeres sí hacemos ciencia y, al mismo tiempo, inspirar a las niñas para que vean las carreras científicas como una posibilidad para su desarrollo profesional", afirmó Diana Zapata.

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Detrás de este logro hay una realidad local que las impulsa a actuar. Cifras de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UdeA revelan que la presencia de profesoras es minoritaria: apenas alcanza el 5,1 % en el Instituto de Física con solo dos mujeres entre 39 docentes, un 16 % en matemáticas y un promedio general de solo el 21% en toda la facultad.

"Para nosotras y nuestras amigas que están todavía en la carrera es una inspiración ver que estamos viajando y haciendo este tipo de cosas, llevando nuestros proyectos individuales, pero también hablando de la importancia de que sigamos haciendo ciencia las mujeres y que las niñas nos puedan ver como un referente de que también estamos ahí y también es algo que ellas pueden hacer", afirmó Sofía Arboleda.

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Para asistir al congreso, previsto del 12 al 16 de octubre, las investigadoras han tenido que sortear las barreras financieras típicas de la baja inversión en ciencia, impulsando una campaña para recaudar cerca de 14 millones de pesos destinados a tiquetes y viáticos, recibiendo aportes ciudadanos a través de la llave Bre-B en la cuenta ⁠@scb497⁠ o en la cuenta de ahorros de Nu Bank ⁠54316619⁠.

Foto cortesía

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Más allá de exponer sus investigaciones en el primer mundo, el mensaje de estas cuatro antioqueñas deja una moraleja clara para la región: demostrar que abrir caminos y hacer ciencia con sello femenino desde el contexto latinoamericano no solo es necesario, sino el espejo en el que las próximas generaciones de niñas y jóvenes puedan mirarse.