Los puestos de trabajo en la industria automotriz que hace 10 años no existían y hoy son esenciales

La transformación tecnológica del sector automotor no solo está cambiando los vehículos, también está modificando los perfiles laborales que demanda la industria.

Procesos ligados a electrificación, software, conectividad y análisis de datos han impulsado la aparición de cargos que hace una década no formaban parte del ecosistema automotor y hoy son considerados estratégicos.

Fabricantes y expertos del sector señalan que la evolución hacia vehículos más digitales, conectados y electrificados está redefiniendo el empleo en una industria históricamente asociada con la mecánica tradicional. En ese cambio, nuevos roles especializados están ganando protagonismo en áreas de desarrollo, producción, diagnóstico y operación.

Hay carros que pueden tener más problemas que otros por algunos componentes con los que vienen de fábrica. Foto: AFP

¿Cuáles son los nuevos trabajos que surgieron en la industria automotriz?

Uno de los cambios más visibles está en la aparición de profesiones ligadas a tecnologías que hace diez años tenían poca o nula presencia en el sector.



Entre los perfiles que hoy toman fuerza aparecen:



Especialistas en electrificación , enfocados en baterías, eficiencia energética y sistemas de propulsión eléctrica.

, enfocados en baterías, eficiencia energética y sistemas de propulsión eléctrica. Ingenieros de software para plataformas digitales, conectividad y experiencia de usuario.

Expertos en sistemas ADAS, centrados en tecnologías avanzadas de asistencia a la conducción.

Analistas de datos que procesan información del vehículo y comportamiento del conductor.

Técnicos en diagnóstico electrónico y mantenimiento inteligente.

Según Nissan Colombia, estos cargos están redefiniendo cómo opera la industria y ampliando el tipo de talento requerido por fabricantes, ensambladoras y redes de servicio.

Formación de nuevos expertos en la industria automotriz Foto: Nissan Colombia

¿Por qué la electrificación y la digitalización están creando nuevos empleos?

La evolución tecnológica ha llevado a que muchos procesos automotrices dependan ahora de software, sensores, inteligencia de datos y electrónica avanzada.

Leonardo Gutiérrez, líder de producto de Nissan Colombia, señaló que “la industria automotriz ya no se trata únicamente de motores, sino de tecnología, datos y nuevas formas de movilidad”, y afirmó que perfiles inexistentes hace algunos años hoy son fundamentales para desarrollar vehículos más eficientes, conectados y seguros.

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Ese cambio también está relacionado con la transición de modelos centrados en hardware hacia ecosistemas donde conviven mecánica, programación, inteligencia artificial y servicios digitales.

En esa transformación, áreas como calibración de sensores, gestión energética y ciberseguridad automotriz han empezado a tener peso en la operación de fabricantes y proveedores.

Cuidar batería de vehículo eléctrico es uno de los aspectos fundamentales para mantenerlo en óptimas condiciones y que sirva como fuente de energía en emergencias. Foto: AFP

¿Cómo cambió el perfil laboral en el sector automotor?

Durante décadas, gran parte del empleo en esta industria estuvo concentrado en mecánicos, operarios e ingenieros ligados a manufactura y servicio.

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Hoy, según actores del sector, se demandan perfiles híbridos, con capacidades técnicas y digitales.

Entre los cambios más visibles están:



Mayor necesidad de conocimientos en electrónica y programación.

Integración de perfiles orientados a datos.

de perfiles orientados a datos. Nuevos roles para movilidad conectada.

Técnicos especializados en mantenimiento predictivo.

Profesionales enfocados en experiencia digital del usuario.

Desde la industria explican que no se trata de reemplazar perfiles tradicionales, sino de sumar nuevas capacidades en un entorno tecnológico más complejo.

El cambio tecnológico ha convertido al talento especializado en un eje central para el sector.

De acuerdo con los expertos de Nissan, la transformación de la movilidad también está impactando el mercado laboral colombiano, en línea con una tendencia global donde industrias tradicionales incorporan tecnología para responder a nuevas necesidades.