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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería del Huila, resultados del último sorteo hoy martes 25 de agosto de 2026

Lotería del Huila, resultados del último sorteo hoy martes 25 de agosto de 2026

La Lotería del Huila juega este martes por un premio mayor de 2.000 millones de pesos. Consulte aquí los resultados completos del más reciente sorteo.

Lotería del Huila
Lotería del Huila
Foto: ChatGPT
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de ago, 2026

La Lotería del Huila llevó a cabo este martes 25 de agosto de 2026 su sorteo número 4770, una nueva jornada en la que varios jugadores tuvieron la oportunidad. El premio mayor de $2.000 millones fue para el número XXXX de la serie XXX, combinación que se convirtió en la gran ganadora de esta edición de la lotería.

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Resultados de la Lotería del Huila del sorteo 4770

Estos fueron los principales resultados del sorteo de la Lotería del Huila realizado este martes 25 de agosto de 2026:

Últimas noticias

Logo oficial de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana sobre fondo blanco.
Resultados de las loterías

Lotería de la Cruz Roja, resultados del último sorteo hoy martes 25 de agosto de 2026

Astro Luna.
Resultados de las loterías

Astro Luna, resultado del último sorteo hoy martes 25 de agosto de 2026

¿Cómo jugar la Lotería del Huila?

Las personas interesadas en participar en los sorteos de la Lotería del Huila pueden comprar un billete completo o una fracción en los puntos de venta autorizados de PagaTodo.

Al momento de adquirir el billete, los jugadores pueden elegir entre las combinaciones de números y series disponibles para el sorteo correspondiente. Es importante conservar el billete en buen estado, ya que este documento será necesario para realizar el proceso de reclamación en caso de obtener un premio.

Finalmente, los resultados deben compararse con la información oficial del sorteo antes de iniciar cualquier trámite para reclamar un premio.

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