Lotería del Huila, resultados del último sorteo hoy martes 1 de septiembre de 2026

La Lotería del Huila realizó este martes 1 de septiembre de 2026 el sorteo número 4771, una nueva jornada que dejó como principal ganado el premio mayor de $2.000 millones fue para el número XXXX de la serie XXX, convirtiéndose en la combinación ganadora.

Resultados de la Lotería del Huila del sorteo 4771

A continuación, estos son los resultados y números ganadores de los principales premios entregados durante el sorteo.

¿Cómo jugar la Lotería del Huila?

Para participar en los sorteos de la Lotería del Huila, los jugadores pueden adquirir un billete completo o una fracción en los puntos de venta autorizados de PagaTodo.

Al momento de realizar la compra, los participantes pueden escoger entre las diferentes combinaciones de números y series disponibles para el sorteo correspondiente. Una vez adquirido, es fundamental conservar el billete en buen estado, pues este será necesario para adelantar el proceso de reclamación en caso de resultar ganador.



Finalmente, antes de iniciar cualquier trámite, los jugadores deben verificar sus números y series con los resultados oficiales del sorteo de la Lotería del Huila.