Lotería del Tolima, resultados del último sorteo hoy lunes 7 de septiembre de 2026

La Lotería del Tolima realizó este lunes 7 de septiembre de 2026 el sorteo número 4186, en el que se puso en juego un premio mayor de $3.000 millones. El número ganador del premio mayor fue el XXXX de la serie XXX, convirtiéndose en la combinación que entregó el principal premio de la jornada.

Resultados de la Lotería del Tolima del 7 de septiembre de 2026

Estos fueron los principales números y series ganadoras del sorteo 4186:

¿Cómo saber si ganó en la Lotería del Tolima?

Las personas que participaron en el sorteo 4186 de la Lotería del Tolima deben revisar cuidadosamente el número y la serie que aparecen en su billete y compararlos con los resultados oficiales.

La coincidencia de ambos datos permitirá determinar si el billete resultó ganador de alguno de los premios correspondientes al sorteo del 7 de septiembre.



En caso de tener un número ganador, se recomienda conservar el billete en buen estado y consultar los canales oficiales de la Lotería del Tolima antes de realizar cualquier trámite. En estos espacios se puede conocer la documentación necesaria, los plazos y el procedimiento establecido para reclamar el premio.

De esta manera, los jugadores podrán verificar de forma adecuada si fueron beneficiados en el sorteo y conocer los pasos que deben seguir para hacer efectiva la reclamación.