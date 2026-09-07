La inflación en Colombia sube al 6,24 % anual en agosto de 2026

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Colombia registró una variación anual del 6,24 % a corte de agosto de 2026, según el informe presentado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

El dato representa una aceleración en el costo de vida de los colombianos al compararse con el acumulado de agosto de 2025, cuando la cifra se ubicó en un 5,10 % anual.

De acuerdo con la entidad de estadística, la variación mensual del IPC para agosto fue del 0,39 %, mientras que el acumulado en lo corrido del año (enero - agosto) alcanzó el 5,35 %.

Inflación en Colombia Foto: AFP

Lo que más sube y lo que amortigua el bolsillo

Para el ciudadano del común, el incremento acumulado del 6,24 % en el último año se traduce en una presión constante en los gastos diarios más frecuentes: comer fuera de casa, pagar el arriendo, comprar medicamentos o asumir servicios públicos.



En el resultado anual, las divisiones de gasto con mayores incrementos de precio fueron:



Restaurantes y hoteles: registró una variación anual del 9,36 %. Al interior de esta categoría se destacan los incrementos en bebidas calientes como tinto, café y chocolate (12,07 %), así como los consumos en discotecas y bares (9,57 %) y comidas en establecimientos a la mesa (9,43 %).

registró una variación anual del 9,36 %. Al interior de esta categoría se destacan los incrementos en bebidas calientes como tinto, café y chocolate (12,07 %), así como los consumos en discotecas y bares (9,57 %) y comidas en establecimientos a la mesa (9,43 %). Salud: tuvo un alza anual del 8,30 %, presionada principalmente por las consultas médicas generales con particulares (10,41 %) y servicios odontológicos privados (10,31 %).

tuvo un alza anual del 8,30 %, presionada principalmente por las consultas médicas generales con particulares (10,41 %) y servicios odontológicos privados (10,31 %). Educación: presentó una variación del 7,45 % anual.

presentó una variación del 7,45 % anual. Muebles y artículos para el hogar: reportó un incremento del 6,67 %.

reportó un incremento del 6,67 %. Alimentos y bebidas no alcohólicas: acumuló una variación del 6,10 % en los últimos 12 meses.

Por el contrario, la división que registró la menor variación anual fue prendas de vestir y calzado, con un incremento del 3,26 %.



Comportamiento de los precios durante agosto

Durante el octavo mes del año, el comportamiento del IPC (0,39 % mensual) estuvo impulsado por los sectores de recreación y cultura, que creció 0,89 %, e información y comunicación, con un alza del 0,81 %.

En el mes de agosto, los productos y servicios con mayores aumentos puntuales fueron el transporte aéreo de pasajeros (4,89 %), el servicio de televisión por suscripción (3,02 %), los paquetes turísticos (1,01 %) y los útiles escolares (1,01 %).

Publicidad

Por su parte, el DANE detalló reducciones mensuales en elementos como equipos de grabación y sonido (-2,07 %), productos para la limpieza de vehículos (-1,22 %), prendas de vestir para mujer (-0,54 %) y vehículos particulares nuevos o usados (-0,32 %).

En materia de alimentos, la papa reportó un incremento de 56,31 % en el indicador año corrido, mientras que productos como los dulces (-18,14 %) y el plátano (-14,46 %) mostraron reducciones en lo corrido del 2026.