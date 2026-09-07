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Blu Radio  / Economía  / La inflación en Colombia sube al 6,24 % anual en agosto de 2026

La inflación en Colombia sube al 6,24 % anual en agosto de 2026

El costo de vida anual tuvo una aceleración de 1,14 puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2025. Restaurantes, salud y alimentos lideran las alzas de precio.

Variación del costo de vida e inflación en Colombia
Comprador en un supermercado o plaza de mercado en Colombia revisando los precios de los productos de la canasta familiar.
Foto: AFP
Por: Fredy Leonardo Daza
|
Actualizado: 7 de sept, 2026

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Colombia registró una variación anual del 6,24 % a corte de agosto de 2026, según el informe presentado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

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El dato representa una aceleración en el costo de vida de los colombianos al compararse con el acumulado de agosto de 2025, cuando la cifra se ubicó en un 5,10 % anual.

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De acuerdo con la entidad de estadística, la variación mensual del IPC para agosto fue del 0,39 %, mientras que el acumulado en lo corrido del año (enero - agosto) alcanzó el 5,35 %.

Inflación en Colombia
Inflación en Colombia
Foto: AFP

Lo que más sube y lo que amortigua el bolsillo

Para el ciudadano del común, el incremento acumulado del 6,24 % en el último año se traduce en una presión constante en los gastos diarios más frecuentes: comer fuera de casa, pagar el arriendo, comprar medicamentos o asumir servicios públicos.

En el resultado anual, las divisiones de gasto con mayores incrementos de precio fueron:

  • Restaurantes y hoteles: registró una variación anual del 9,36 %. Al interior de esta categoría se destacan los incrementos en bebidas calientes como tinto, café y chocolate (12,07 %), así como los consumos en discotecas y bares (9,57 %) y comidas en establecimientos a la mesa (9,43 %).
  • Salud: tuvo un alza anual del 8,30 %, presionada principalmente por las consultas médicas generales con particulares (10,41 %) y servicios odontológicos privados (10,31 %).
  • Educación: presentó una variación del 7,45 % anual.
  • Muebles y artículos para el hogar: reportó un incremento del 6,67 %.
  • Alimentos y bebidas no alcohólicas: acumuló una variación del 6,10 % en los últimos 12 meses.

Por el contrario, la división que registró la menor variación anual fue prendas de vestir y calzado, con un incremento del 3,26 %.

Comportamiento de los precios durante agosto

Durante el octavo mes del año, el comportamiento del IPC (0,39 % mensual) estuvo impulsado por los sectores de recreación y cultura, que creció 0,89 %, e información y comunicación, con un alza del 0,81 %.

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En el mes de agosto, los productos y servicios con mayores aumentos puntuales fueron el transporte aéreo de pasajeros (4,89 %), el servicio de televisión por suscripción (3,02 %), los paquetes turísticos (1,01 %) y los útiles escolares (1,01 %).

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Por su parte, el DANE detalló reducciones mensuales en elementos como equipos de grabación y sonido (-2,07 %), productos para la limpieza de vehículos (-1,22 %), prendas de vestir para mujer (-0,54 %) y vehículos particulares nuevos o usados (-0,32 %).

En materia de alimentos, la papa reportó un incremento de 56,31 % en el indicador año corrido, mientras que productos como los dulces (-18,14 %) y el plátano (-14,46 %) mostraron reducciones en lo corrido del 2026.

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