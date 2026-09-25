En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Alias 'Araña'
Papa en Francia
Reunión Xi Jinping Trump
Santa Marta
Fenómeno de El Niño

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / “Hay que fortalecer la seguridad energética país”: USO a nuevo presidente de Ecopetrol

“Hay que fortalecer la seguridad energética país”: USO a nuevo presidente de Ecopetrol

El sindicato destacó su disposición al diálogo y pidió fortalecer la industria petrolera, la soberanía energética y los derechos de los trabajadores.

Refinería Barrancabermeja.jpg
Blu Radio. Inversiones en Refinería de Barrancabermeja. Foto: Ecopetrol
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 25 de sept, 2026

La Unión Sindical Obrera, USO, se pronunció sobre la designación de Joaquín Gutiérrez como nuevo presidente de Ecopetrol y manifestó su disposición para trabajar con la nueva administración en el fortalecimiento de la empresa.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Martín Ravelo, integrante de la USO, señaló que los trabajadores esperan que durante esta nueva etapa se adopten medidas encaminadas a fortalecer la soberanía y la seguridad energética del país, además de consolidar a Ecopetrol como una de las principales empresas de Colombia.

Últimas noticias

Venezolanos en Bucaramanga
Santanderes

Venezolanos acuden a tutelas por retrasos en subsidios de arriendo; reclaman a Minvivienda

foto adolesentes delitos Bucaramanga educación.jpg
Santanderes

Bienestar Familiar implementa programa educativo a adolescentes de responsabilidad penal

“Aspiramos en la expectativa desde los trabajadores que se implementen las políticas correctas para recuperar la soberanía y la seguridad energética de los colombianos, fortalecer a Ecopetrol como la empresa insignia del país”, señaló Ravelo.

El dirigente sindical también destacó la importancia de que la industria petrolera tenga una relación más cercana con las comunidades donde desarrolla sus actividades. Según dijo, esperan que los territorios vean a la industria extractiva como un aliado y que se continúe generando empleo digno para las familias vinculadas al sector.

Lea también:

foto adolesentes delitos Bucaramanga educación.jpg
Santanderes

Bienestar Familiar implementa programa educativo a adolescentes de responsabilidad penal

'La Bestia', limusina de Trump
Motor

Así son las indestructibles limusinas de Trump y Xi Jinping, los dos hombres más poderosos del mundo

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

La posición de la USO también fue expresada a través de su cuenta en X, donde el sindicato manifestó su disposición al diálogo y al trabajo conjunto, manteniendo su independencia y autonomía sindical.

Publicidad

La USO también señaló que será estratégico que las vicepresidencias que hacen parte del comité directivo de Ecopetrol estén encabezadas por personas con amplia experiencia en el sector de petróleo y gas.

Para el sindicato, el diálogo social será uno de los elementos centrales para avanzar en la reactivación de la industria y fortalecer a Ecopetrol como empresa mayoritariamente pública y activo estratégico de la Nación.

Relacionados

Blu Radio

Bucaramanga

Ecopetrol

Santander

Publicidad

Publicidad

Publicidad