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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Implementan programa para que adolescentes detenidos puedan estudiar: “Rescatando Sueños”

Implementan programa para que adolescentes detenidos puedan estudiar: “Rescatando Sueños”

La formación hace parte de un plan piloto implementado en Bucaramanga que contempla dos horas diarias de clases, de lunes a viernes, además de actividades académicas para desarrollar en casa.

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Adolescentes que reciben educación en Bucaramanga tras programa implementado por el ICBF
// Foto: ICBF
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de sept, 2026

Un total de 69 adolescentes y jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), que cumplen medidas no privativas de la libertad, avanzan en su proceso educativo en Bucaramanga mediante la estrategia ‘Rescatando Sueños’, liderada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.

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La iniciativa busca garantizar que estos jóvenes puedan continuar con su formación académica y, al mismo tiempo, fortalecer sus proyectos de vida mediante el acompañamiento de diferentes instituciones.

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El proceso cuenta con la participación de la Secretaría de Educación de Bucaramanga, la Institución Educativa Andrés Páez de Sotomayor y Corpoadases.

Los participantes fueron distribuidos en cinco grupos de acuerdo con sus trayectorias educativas, con niveles que van desde primaria hasta educación media.

La formación contempla dos horas diarias de clases, de lunes a viernes, además de actividades académicas para desarrollar en casa.

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Uno de los jóvenes beneficiarios, identificado como Leandro, destacó la importancia de contar con este acompañamiento para continuar sus estudios y pensar en su futuro.

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“Estoy muy agradecido porque nos están dando la posibilidad de estudiar, de recibir apoyo para nuestras carreras y, sobre todo, porque no nos están dejando solos”, señaló.

Desde el ICBF Regional Santander señalaron que la estrategia busca que la educación también llegue a quienes cumplen medidas no privativas de la libertad, como parte del proceso de atención y garantía de derechos de los adolescentes y jóvenes vinculados al SRPA.

La entidad destacó que la articulación con el sector educativo permitirá fortalecer las capacidades de los participantes y brindarles herramientas para avanzar en la construcción de sus proyectos de vida.

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