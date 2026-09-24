"Deberá liderar el renacer de Ecopetrol": Carlos Suárez sobre el nuevo presidente de la compañía

En un mensaje enfocado en la unidad, el desarrollo y la sostenibilidad del país, el presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol, Carlos Suárez, destacó el riguroso proceso de selección que llevó al nombramiento de Joaquín Gutiérrez Caballero como el nuevo líder de la compañía más importante de Colombia.

"La Junta Directiva de Ecopetrol adelantó un proceso riguroso para seleccionar al líder que tendrá la responsabilidad de conducir una nueva etapa para la organización y liderar el renacer de Ecopetrol” , enfatizó.

El presidente de la Junta Directiva subrayó que una de las misiones principales de Gutiérrez Caballero será tejer alianzas estratégicas y tender puentes de diálogo transparente con todos los actores clave:

"Tendrá la misión de construir puentes entre la compañía, el estado, las regiones, las comunidades, los inversionistas y nuestros socios para impulsar soluciones que fortalezcan la sostenibilidad, la competitividad y la generación de valor".



Además, ratificó el respaldo al nuevo líder de la petrolera en medio de la crisis energética que atraviesa el país:

“La Junta Directiva le brinda todo su respaldo al doctor Joaquín Gutiérrez Caballero para liderar este momento de transformación y consolidar una Ecopetrol sólida, transparente, competitiva y preparada para los desafíos del futuro” , dijo Carlos Suárez.

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Hacia el cierre de su mensaje, el directivo resaltó al capital humano que compone la compañía petrolera, señalando que el éxito histórico de la empresa recae en su gente y en su rigor técnico.