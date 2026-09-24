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Nuevo sismo en Chaparral, Tolima, en la noche de este jueves

Este temblor se suma a la actividad sísmica que se ha presentado en las últimas semanas en este municipio.

Sismo el 24 de septiembre.
Sismo el 24 de septiembre.
X: SGC
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de sept, 2026

Un nuevo sismo se registró en la noche de este jueves, 24 de septiembre, en el departamento del Tolima. De acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico ocurrió a las 7:37 de la noche y tuvo una magnitud de 4,1. Sin embargo, no fue el único, pues 20 minutos después, ocurrió otro, pero esta vez en Istmina, Chocó, de 4.0.

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El epicentro fue localizado en inmediaciones de Chaparral, Tolima, específicamente a 17 kilómetros de Roncesvalles. El reporte del SGC señala que el evento tuvo una profundidad superficial, menor a 30 kilómetros, una característica que puede hacer que un sismo sea percibido con mayor intensidad en las zonas cercanas al epicentro.

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Según la información publicada por la entidad, el evento tuvo como coordenadas una latitud de 3,86 y longitud de -75,63. En el mapa del boletín se observa que el epicentro se encuentra en una zona del centro-occidente del país, relativamente cercana a municipios como Ibagué, Armenia, Pereira y Manizales.

Por el momento, el boletín del Servicio Geológico Colombiano corresponde a un reporte actualizado del evento sísmico y advierte que la información proporcionada está sujeta a cambios. La magnitud, localización y profundidad pueden ser ajustadas posteriormente a medida que avance el procesamiento de los datos registrados por la red sísmica.

El sismo se registró en horas de la noche y se suma a la actividad sísmica que se ha presentado en las últimas semanas en este municipio.

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Hasta el momento no se han reportado afectaciones o lesionados en el área de Chaparral, Tolima.

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