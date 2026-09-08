Gustavo Puerta debuta con gol con el Olympiacos de Grecia: hay video

Actualizado: 8 de sept, 2026
El volante colombiano Gustavo Puerta tuvo un debut soñado con el Olympiacos de Grecia. Este martes, 8 de septiembre, el mediocampista celebró en la victoria de su nuevo equipo en la Copa de Grecia.
¡DEBUT Y GOL PARA PUERTAAAAA!🔥🇨🇴— Claro Sports (@ClaroSports) September 8, 2026
Con asistencia de Hormiga 🇲🇽, el atacante colombiano logra un debut de ensueño en el Olympiacos anotando el primero a su cuenta personal y el tercero para el equipo 😎
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