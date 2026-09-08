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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Gustavo Puerta debuta con gol con el Olympiacos de Grecia: hay video

Gustavo Puerta debuta con gol con el Olympiacos de Grecia: hay video

El volante colombiano, que viene de jugar en el fútbol de España, arrancó con pie derecho su nuevo camino en Europa.

Gustavo Puerta con Olympiacos
Gustavo Puerta con Olympiacos
X: @olympiacosfc
Por: María Camila Castiblanco
|
Actualizado: 8 de sept, 2026

El volante colombiano Gustavo Puerta tuvo un debut soñado con el Olympiacos de Grecia. Este martes, 8 de septiembre, el mediocampista celebró en la victoria de su nuevo equipo en la Copa de Grecia.

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