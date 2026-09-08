Santa Fe vs. Vasco da Gama: la abismal diferencia económica entre las plantillas

La serie entre Independiente Santa Fe y Vasco da Gama por los cuartos de final de la Copa Sudamericana también se juega a nivel económico. De acuerdo con los datos presentados por Transfermarkt, el conjunto brasileño supera ampliamente al colombiano en el aspecto económico, una brecha que se refleja en las alternativas disponibles para afrontar una competencia internacional.

La plantilla de Vasco da Gama está valorada en aproximadamente 109 millones de dólares, mientras que la de Santa Fe alcanza los 12,9 millones. Es decir, existe una diferencia cercana a los 96 millones de dólares entre ambos equipos.



Los jugadores más valiosos

Además, el futbolista con mayor valor de mercado del cuadro brasileño es el colombiano Andrés Gómez, tasado en 11 millones de dólares, aunque no fue convocado para este compromiso. En el conjunto cardenal, el jugador de mayor valor es Nahuel Bustos, con una cotización cercana al millón de dólares.

Cuánto cuestan los equipos de la Copa Sudamericana 2026 Foto: Transfermarkt

Esta superioridad económica también le permite a Vasco manejar una nómina mucho más amplia. Vale recordar que el reglamento del fútbol brasileño permite a los clubes contar con hasta 50 jugadores inscritos, mientras que en Colombia la cifra para las competencias es de 25.

Precisamente, Vasco decidió dejar a cinco de sus habituales titulares en Brasil para este compromiso. Entre ellos están los colombianos Cuesta y Andrés Gómez, además de Cuiabano y Adson, mientras que Thiago Méndez tampoco viajó debido a una suspensión. La decisión se puede interpretar como una estrategia para administrar la plantilla pensando también en evitar el descenso en ese país.



Sin embargo, en el fútbol todo puede pasar. La historia se escribe en la cancha y, en esta ocasión, ese capítulo empezará a escribirse desde las 5:00 de la tarde de este 8 de septiembre en el estadio El Campín de Bogotá. Este partido lo podrá seguir en vivo en el canal de YouTube de Blu Radio.