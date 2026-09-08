En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Porte de armas
Marco Rubio
Luis Díaz
"Plan Marshall" para Chocó
Vuelta a España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Santa Fe vs. Vasco da Gama: la abismal diferencia económica entre las plantillas

Santa Fe vs. Vasco da Gama: la abismal diferencia económica entre las plantillas

El conjunto brasileño llegó con una nómina mixta a Bogotá para afrontar los primeros 90 minutos de la llave, pues también esper alejarse del descenso en su liga.

Santa Fe vs. Vasco Da Gama
Santa Fe vs. Vasco Da Gama
Foto: @VascodaGama, @SantaFe
Por: María Camila Castiblanco
|
Actualizado: 8 de sept, 2026

La serie entre Independiente Santa Fe y Vasco da Gama por los cuartos de final de la Copa Sudamericana también se juega a nivel económico. De acuerdo con los datos presentados por Transfermarkt, el conjunto brasileño supera ampliamente al colombiano en el aspecto económico, una brecha que se refleja en las alternativas disponibles para afrontar una competencia internacional.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

La plantilla de Vasco da Gama está valorada en aproximadamente 109 millones de dólares, mientras que la de Santa Fe alcanza los 12,9 millones. Es decir, existe una diferencia cercana a los 96 millones de dólares entre ambos equipos.

Los jugadores más valiosos

Además, el futbolista con mayor valor de mercado del cuadro brasileño es el colombiano Andrés Gómez, tasado en 11 millones de dólares, aunque no fue convocado para este compromiso. En el conjunto cardenal, el jugador de mayor valor es Nahuel Bustos, con una cotización cercana al millón de dólares.

Cuánto cuestan los equipos de la Copa Sudamericana 2026
Cuánto cuestan los equipos de la Copa Sudamericana 2026
Foto: Transfermarkt

Últimas noticias

Santa Fe eliminó a Vasco Da Gama en semis de Copa Conmebol de 1996
Fútbol

Santa Fe ya sabe lo que es eliminar a Vasco en una copa: así lo hizo en 1996

James Rodríguez
Fútbol

James Rodríguez, a un paso de volver a Europa: este sería su nuevo equipo

Esta superioridad económica también le permite a Vasco manejar una nómina mucho más amplia. Vale recordar que el reglamento del fútbol brasileño permite a los clubes contar con hasta 50 jugadores inscritos, mientras que en Colombia la cifra para las competencias es de 25.

Precisamente, Vasco decidió dejar a cinco de sus habituales titulares en Brasil para este compromiso. Entre ellos están los colombianos Cuesta y Andrés Gómez, además de Cuiabano y Adson, mientras que Thiago Méndez tampoco viajó debido a una suspensión. La decisión se puede interpretar como una estrategia para administrar la plantilla pensando también en evitar el descenso en ese país.

Sin embargo, en el fútbol todo puede pasar. La historia se escribe en la cancha y, en esta ocasión, ese capítulo empezará a escribirse desde las 5:00 de la tarde de este 8 de septiembre en el estadio El Campín de Bogotá. Este partido lo podrá seguir en vivo en el canal de YouTube de Blu Radio.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Copa Sudamericana

Independiente Santa Fe

Vasco de Gama

Publicidad

Publicidad

Publicidad