El verdugo colombiano que podría sufrir Santa Fe vs. Vasco de Gama en Sudamericana

Tras la agónica clasificación vs. River Plate, Independiente Santa Fe buscará seguir con la buena racha ante un rival de peso como Vasco de Gama para alcanzar la semifinal del torneo, algo que no logra desde 2018 y por que no soñar con una segunda Sudamericana en su palmarés.

Sin embargo, el cuadro carioca no le dejará nada fácil las cosas a los cardenales en su casa en este duelo de ida que se disputará este martes, 8 de septiembre, en el estadio Nemesio Camacho El Campín y, desde Brasil, advirtieron que hay una as bajo la manga que podría sorprender a Repetto: Marino Hinestroza.

¿Por qué Marino Hinestroza podría sorprender a Santa Fe?

Hinestroza no es alguien desconocido para los cardenales, sino que en el pasado se han enfrentado cara a cara y les ha causado problemas a los bogotanos con su despliegue de ataque, o por los menos eso sucedía cuando vestía la camiseta de Atlético Nacional.

"La mejoría de Marino es uno de los principales logros de Pedro Emanuel desde que asumió el cargo en el Vasco. El técnico logró revitalizar a jugadores que estaban pasando por un mal momento y el colombiano también ha comenzado a responder mejor en los entrenamientos diarios”, advirtieron desde Globo Esporte, destacando que, además, el colombiano ha mejorado con el paso de las semanas.



Incluso, el técnico Pedro Manuel destacó que sí ha mostrado una mejor faceta de su fútbol y no descarta su presencia en un duelo de suma importancia como este de Copa Sudamericana.

Marino Hinestroza // Foto: Instagram @maarii_angulo

Marino vs. Santa Fe en Sudamericana

Fue en los cuadrangulares del segundo semestre del 2024 cuando Santa Fe nunca olvidó a Hinestroza. Esa noche del 20 de noviembre en el Atanasio Girardot, el extremos hizo fiesta con la defensa cardenal y, aunque solo anotó un gol, fue el artífice de todo el sistema de juego en ataque para que los bogotanos conocieran la derrota.