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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Colombia debuta con victoria en el Mundial Femenino Sub 20: 3-1 vs. Costa Rica

Colombia debuta con victoria en el Mundial Femenino Sub 20: 3-1 vs. Costa Rica

La tricolor lidera la tabla de posiciones del Grupo E junto con Corea, pues ambas ganaron el primer partido.

Selección Colombiana sub 20 femenina.
Selección Colombiana sub 20 femenina.
X: @FCFSeleccionCol
Por: EFE
|
Actualizado: 7 de sept, 2026

Las selecciones de España, China, Corea del Norte y Colombia ganaron este lunes y sumaron sus tres primeros puntos en el Mundial Sub-20 que se disputa del 6 al 27 en Polonia, tras ganar a Nigeria, Nueva Caledonia, Portugal y Costa Rica, respectivamente.

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En el grupo E, la República Popular Democrática de Corea, vigente campeona, ganó por 2-0 a la de Portugal, gracias a un doblete de Mi Ryu Kang, que marcó de penalti en el minuto 25 y firmó el segundo en el 50.

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Enmarcadas en el mismo grupo, la selección de Colombia, anfitriona de la Copa del Mundo de 2024, remontó y ganó a la de Costa Rica por 3-1 con goles de María Viáfara de penalti en el minuto 26, Mariana Silva en el 56 y Catalina Cortés en el 80. Las costarricenses marcaron primero en el minuto 6 por medio de Sheika Scott.

Las colombianas lideran la clasificación, empatadas a puntos con Corea del Norte.

Selección Colombia femenina Sub 20 en el Mundial
Selección Colombia femenina Sub 20 en el Mundial
Foto: FCF

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En el Grupo F, China goleó por 5-0 a Nueva Caledonia gracias a un 'hat-trick' de Jiaxin Huang (minutos 71, 80 y 83) y los tantos de Yafei Xiao en el 46 y Xinyi Zhou en el 74.

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España, campeona en 2022, ganó a la selección de Nigeria por 2-0 gracias a los goles de Marisa García y Alba Cerrato.

China lidera la clasificación del grupo F con tres puntos, empatada con la de España, por mejor diferencia de goles.

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