Santa Fe ya sabe lo que es eliminar a Vasco en una copa: así lo hizo en 1996

El recuerdo de una hazaña internacional vuelve a cobrar relevancia para Independiente Santa Fe, que se prepara para enfrentar nuevamente a Vasco da Gama este martes, 8 de septiembre, pero ahora por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Desde las 5:00 de la tarde, el león recibe al conjunto brasilero en El Campín.

El equipo bogotano ya sabe lo que significa dejar en el camino al conjunto brasileño en un torneo internacional, pues hace 30 años protagonizó una serie que quedó marcada en la historia cardenal.



Santa Fe eliminó a Vasco

Nelson Flórez, conocido como ‘El Rolo’, fue uno de los protagonistas de aquella clasificación de 1996 y recordó en Blog Deportivo la nómina que enfrentó al cuadro brasileño. Rafael Dudamel era el arquero, mientras que la defensa estuvo integrada por Orlando Garcés, Grigori Méndez, Óscar Upegui, Nelson Flórez y Nelson Hurtado. También hicieron parte del equipo Jorge Salcedo, Roberto Vidales, Robert Villamizar, Farley Hoyos y Francisco Whittingham.

La serie comenzó en Brasil, donde Santa Fe cayó 2-1. Sin embargo, el conjunto colombiano consiguió un gol fundamental en los últimos minutos por intermedio de Whittingham, quien marcó al minuto 89 y dejó abierta la eliminatoria. En el partido de vuelta, disputado en El Campín, los cardenales ganaron 1-0 y llevaron la definición a los penales, instancia en la que se impusieron 6-5.

Uno de los momentos más recordados de aquella noche fue precisamente el cobro definitivo de Flórez. El exjugador contó que incluso hubo un apagón durante el encuentro, pero la energía que llegaba desde las tribunas mantuvo al equipo convencido de que podía conseguir la clasificación.



“Tuve la alegría de patear ese último penal y convertirlo”, recordó ‘El Rolo’ durante la entrevista.

📅13.11.1996

🏟️El Campín (Bogotá)

🏆Copa Conmebol



📌Santa Fe se vio las caras contra Vasco Da Gama en Bogotá en el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Conmebol. Ganó 1-0 e igualó la serie (gol de Robert Villamizar). Había perdido 2-1 en Rio de Janeiro. Consiguió el paso… pic.twitter.com/vArMACrsUk — Cristian Mejía (@cmejia26) September 7, 2026

El Santa Fe de aquella época tuvo además la particularidad de ser un equipo muy joven. Según Flórez, el promedio de edad rondaba los 23 o 24 años y, bajo la dirección técnica de Pablo Centrone, logró competir contra un Vasco da Gama que tenía una nómina de gran nivel, con jugadores como Juninho, Ramón Menezes y Edmundo. Para el exfutbolista, aunque son épocas diferentes, tanto aquel plantel como el actual han demostrado tener argumentos para competir.

Publicidad

Ahora la historia vuelve a poner frente a frente a Santa Fe y Vasco da Gama, aunque con una diferencia importante: esta vez el primer partido será en Bogotá y la serie se definirá posteriormente en Río de Janeiro. Flórez destacó el proceso que viene realizando el conjunto cardenal con Pablo Repetto y mencionó a Daniel Torres como uno de sus líderes y a Hugo Rodallega como un delantero determinante.

Así, mientras Santa Fe afronta un nuevo desafío ante Vasco, la memoria de 1996 sirve como antecedente para recordar que el conjunto bogotano ya consiguió eliminar al club brasileño en una serie internacional. Este partido lo podrá disfrutar en la transmisión de YouTube de Blu Radio.