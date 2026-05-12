Santa Fe vs. América de Cali: EN VIVO, online y gratis HOY la Liga BetPlay

Bogotá se viste de rojo con el choque inédito entre Independiente Santa Fe y América de Cali por la vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay 2026, que, por supuesto, la obligación estará del lado del conjunto cardenal que al estar en casa espera conseguir la clasificación ante su hinchada.

Los dirigidos por Pablo Repetto han tenido una temporada de altibajos; por ende, necesitan de esta victoria para que el proyecto deportivo siga en pie para alcanzar todos los objetivos de esta temporada. Por otro lado, América de Cali no se encuentra tan lejos de la misma situación y también necesita seguir adelante en la competencia.



Santa Fe vs. América de Cali: vea EN VIVO y gratis aquí

El equipo de Blog Deportivo de Blu Radio traerá las emociones de este duelo de la Liga BetPlay. Todo un equipo de expertos acompañará la transmisión de este duelo a través de la señal 89.9 FM y por el canal de YouTube, en donde el análisis de experto será protagonista de este compromiso. Esto en el siguiente link:

¿A qué hora juega Santa Fe HOY vs. América de Cali?

Desde las 8:30 de la noche de este martes, 12 de mayo, correrá la pelota en el estadio Nemesio Camacho El Campín para este duelo de rojos. El ganador asegurará la clasificación a las semifinales de la Liga BetPlay.



Santa Fe América de Cali pronóstico

Santa Fe y América de Cali protagonizan este martes 12 de mayo uno de los duelos más parejos de los cuartos de final de la Liga BetPlay 2026. Tras el empate 1-1 en el juego de ida, la serie quedó completamente abierta, aunque el conjunto cardenal aparece con una ligera ventaja por cerrar en El Campín, donde ha mostrado fortaleza en los últimos enfrentamientos ante el cuadro escarlata.

El equipo bogotano llega respaldado por su rendimiento como local y por antecedentes recientes favorables en casa frente a América, mientras que los dirigidos por David González apuestan por el orden defensivo y la experiencia para dar el golpe como visitantes. Todo apunta a un partido cerrado, intenso y con pocas diferencias, pero con Santa Fe perfilándose como favorito para avanzar con un marcador ajustado.



Santa Fe vs. América de Cali // Foto: AFP

Posibles alineaciones Santa Fe vs. América de Cali