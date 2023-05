"Una idea ridícula": rechazan la llegada de James Rodríguez a la Premier League

Desde hace algunas semanas el colombiano James Rodríguez se encuentra sin equipo. Esto tras conocerse una riña al interior del vestuario de Olympiacos que derivó en su salida inmediata del club heleno y sin rumbo fijo en su carrera profesional.

Pese a recibir ofertas de Asia y una muy tentadora del Botafogo de Brasil, las expectativas de James Rodríguez son mucho más altas, pues, según el entorno del jugador, su deseo es continuar en la élite del fútbol europeo.

Sin embargo, su destino no sería España, sino que desde la Premier League lo estarían viendo con buenos ojos para "recordar viejos tiempos". Según el reconocido periodista argentino Christian Martin, el colombiano James Rodríguez tendría cuatro opciones en Inglaterra: Crystal Palace, Bournemouth, Brighton e incluso un viejo conocido como lo es el Everton.

No obstante, muchos hinchas e incluso periodistas en Inglaterra han alzado su voz de rechazo a una llegada de James Rodríguez, pues consideran que el jugador colombiano no ha tenido méritos que le permita estar en "la mejor liga de mundo" e incluso algunos consideran que sería "premiar su indisciplina".

Publicidad

"Ahora el jugador es aún mayor, no se ha estado desgarrando exactamente en las ligas en las que ha jugado desde entonces, y no sugiere que su cuerpo haya realizado ningún tipo de transformación notable, creo que sería una idea ridícula para el Everton, para tratar de traerlo de vuelta", expresó Paul Brown, periodista de ' Give Me Sport'.

Cabe recordar que en su breve paso con el Everton, James Rodríguez disfrutó de la confianza del entonces entrenador Carlo Ancelotti, quien se la jugó por el '10' en el esquema de los 'blues' de Merseyside.

Con los 'Toffees', James Rodríguez llegó a disputar 23 compromisos, 21 como titular, y logró celebrar seis goles y realizar cuatro asistencias; además, fue pieza clave en duelos importantes de la Premier League cuando la liga inglesa sufrió los desastres del COVID-19.

Publicidad

Le puede interesar: 'Lo más importante esta semana en el FPC'