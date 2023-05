Shakira, James Rodríguez y hasta Paola Jara: así celebraron los famosos el Día de la Madre

Una de las fechas más especiales en Colombia se celebra el segundo domingo del mes de mayo en muchas ciudades del país: el Día de la Madre. Varios son los que dedican esta celebración para honrar a sus progenitoras y publicar las mejores imágenes con ellas, además, de dedicarle sus mejores mensajes a través de palabras de amor y gratitud.

Por esto a varios famosos publicaron sentidos post con sus madres, aunque muchas de ellas también son celebridades, pues han acompañado a sus hijos a lo largo de sus carreras artísticas o deportivas y gracias a las redes sociales sus rostros no son siempre desconocidos.

Precisamente una de las grandes celebridades que posteó palabras de agradecimiento fue la cantante colombiana Shakira, quien dejó en claro que una de sus personas favoritas es su mamá, Nidia Ripoll. La mujer que es baluarte de la barranquillera la ha apoyado siempre y prueba de ello fue la incondicionalidad en el último año tras conocerse su separación del exfutbolista español Gerard Piqué.

"Happy Mother’s Day to the woman who taught me how to love", posteó la colombiana con una foto de sus padres. La publicación se vitalizó y en cuestión de horas logró más de 600.000 'Me Gusta' y miles de comentarios más en los que se destacó el mensaje de amor por parte de los seguidores de la barranquillera.

Publicidad

Por otro lado, el volante de la Selección Colombia James Rodríguez tuvo celebración doble, pues su mamá, Pilar Rubio esta de cumpleaños. El cucuteño publicó en su cuenta de Instagram una fotografía de los dos con el mensaje "Feliz cumpleaños ma! gracias por ser un ejemplo. Te amo".

Otra que no desaprovechó la oportunidad para saludar a su mamá en esta fecha fue la cantante de música popular Paola Jara. La paisa, en una fotografía mostró a quien le heredó los genes y recibió elogios por parte de sus seguidores que no se ahorraron palabras hermosas para felicitarlas por ser tan 'mamacitas'. La interpreté de 'Mala Mujer' le agradeció a su mamá por el poyo y el amor durante toda su vida.

"No hay palabras que expresen lo que ella significa para mi, el tesoro más grande que tengo en mi vida. Que Dios siempre te proteja y te bendiga Mami. Te amoooo! Gracias por tu amor incondicional ❤️🌹🌹🌹🌹 @marlenyjarap ", publicó la artista.

Publicidad

Ellos y muchas más celebridades le dedicaron sus palabras y sus días a los seres que les dieron la vida, eso sí, resaltaron que se debe conmemorar todos los días la vida de las madres.

Conéctese a la señal en vivo de Blu Radio: