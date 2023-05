Acróstico de Shakira: lo que esconde la letra de la canción y el mensaje detrás de ella

Es innegable que la separación de Shakira y Gerard Piqué que se conoció de manera formal el 4 de junio de 2022, luego de 11 años juntos, ha tenido un impacto enorme en la nueva música de la colombiana.

Ya desde Miami junto a sus dos hijos Milan y Sasha, la artista lanzó 'Acróstico', una balada que le dedica a sus pequeños, pero que en su letra también parece querer enviar un mensaje de perdón y de pasar la página.

El nombre de la canción hace honor a su composición, al poner las letras iniciales de los nombres de sus hijos al inicio de cada estrofa:

Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba

Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero

Las cosas no son siempre como las soñamos

A veces corremos, pero no llegamos

Nunca dudes que aquí voy a estar

Háblame que te voy a escuchar…

Y aunque la vida me tratara así

Voy a ser fuerte solo para ti

Lo único que quiero es tu felicidad

Y estar contigo

La sonrisa tuya es mi debilidad

Quererte

Sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites estoy

Viniste a completar lo que soy

Se nos rompió solo un plato no toda la vajilla, Y aunque no sé poner la otra mejilla

Aprender a perdonar es de sabios, Que solo te salga amor de esos labios

Si las cosas se dañan no se botan, se reparan, los problemas se afrontan y se encaran

Hay que reírse de la vida

A pesar de que duelan las heridas

Si ha de entregar entero el corazón

Aunque le hagan daño sin razón

Lo único que quiero es tu felicidad

Y estar contigo

Una sonrisa tuya es mi debilidad

Quererte

Sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites estoy

Viniste a completar lo que soy

Sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites estoy

Viniste a completar lo que soy

Pero la canción, también habla de un paso de página a lo vivido con Piqué. Con frases como: "Si las cosas se dañan no se botan, se reparan, los problemas se afrontan y se encaran. Hay que reírse de la vida" o "Aprender a perdonar es de sabios", son importante para entender esta nueva fase de la barranquillera.

Aquí la canción:

"Ya no importa si alguien te es fiel o no”

El pasado sábado, 6 de mayo, Shakira y otras mujeres de la industria musical fueron homenajeadas en la primera gala de Mujeres Latinas en la Música de la revista Billboard. Tras recibir el premio de ‘Mujer del Año’, la colombiana realizó un emotivo discurso, en el cual le agradeció a su familia y a sus seguidores.

“A pesar de las dificultades que he enfrentado este año, sigues de pie, con tu amor sin límites, y resiliencia. Para mí mami tú has sido la mujer del año”, expresó Shakira en su emotivo discurso.

Además, la colombiana Shakira aprovechó los micrófonos de la gala de los Billboard para decir que, a pesar de la separación y de las demás dificultades que ha tenido que enfrentar, sigue en pie y quiere continuar dejando el nombre de Colombia en alto.

“Hay un momento en la vida de una mujer cuando la búsqueda del otro se reemplaza por la búsqueda de uno mismo. Llega un momento en la vida de una mujer cuando el deseo que tenemos de ser perfectas se reemplaza por el deseo de ser auténticas. Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel, lo que importa verdaderamente es que si sigues siéndote fiel a ti misma”, explicó.