Así suena Acróstico, la nueva canción de Shakira

La cantante colombiana Shakira ha lanzado este viernes en todas las plataformas digitales su nueva canción titulada "Acróstico", en la que la letra está dedicada a sus hijos Milan y Sasha, tras haber presentado la trilogía dedicada a su ex pareja, Gerard Piqué , y la colaboración con Karol G en "TQG".

La canción incluye frases como "Me enseñaste que el amor no es una estafa; Y que cuando es real no se acaba; Intenté que no me veas llorar; Que no veas mi fragilidad", y en el estribillo se puede escuchar el mensaje de superación que quiere transmitir: "Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo; Una sonrisa tuya es mi debilidad; Quererte sirve de anestesia al dolor; Hace que me sienta mejor; Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy".

En los últimos meses, Shakira ha lanzado varios éxitos musicales, como "Te felicito" junto al puertorriqueño Rauw Alejandro, la primera de la trilogía de canciones dedicadas a su ex pareja, Gerard Piqué, con quien ha tenido a sus dos hijos Milan y Sasha.

Posteriormente, llegó "Monotonía", una bachata que grabó con el puertorriqueño Ozuna y junto al productor argentino Bizarrap, la cual en solo dos semanas acumuló casi 162 millones de reproducciones en plataformas como Spotify .

Publicidad

Con la también colombiana Karol G, Shakira publicó el tema titulado "TQG" ("Te quedó grande"), en cuya letra sus seguidores también ven nuevas alusiones a sus ex parejas, el ex futbolista español Gerard Piqué y el rapero puertorriqueño Anuel AA, respectivamente.

Ahora, parece que la barranquillera comienza una etapa más dulce con la balada "Acróstico".