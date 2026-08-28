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Sede de la Copa América 2028: la millonada que podría inclinar la votación

El solo hecho de participar implica un ingreso económico para cada federación, pero si lo hacen en Estados Unidos, la diferencia es considerable.

Copa América trofeo.
Copa América trofeo.
Foto: AFP
Por: María Camila Castiblanco
|
Actualizado: 28 de ago, 2026

Todavía no se ha confirmado la sede de la Copa América del 2028, pero una reunión en la que votarán los presidentes de las federaciones definirá el país que albergará la competencia más antigua de selecciones. En esta ocasión, la millonada que darán a cada país por participar tendrá un factor diferencial. Así lo contó el periodista Juan José Buscalia en Blog Deportivo.

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La definición se dará en una reunión del consejo de la Conmebol prevista para septiembre. Allí, las 10 federaciones de Sudamérica tendrán participación en la decisión sobre el escenario que recibirá la Copa América 2028, que está programada para disputarse en junio de ese año.

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Aunque no está confirmado que el torneo vaya a realizarse en Estados Unidos, el país aparece como una posibilidad que podría tomar fuerza debido a la diferencia económica. Según explicó Buscalia, si la competencia se disputa en alguno de los 10 países de Sudamérica, cada federación recibirá 4 millones de dólares únicamente por participar.

Sin embargo, la cifra cambia de manera considerable si Estados Unidos termina siendo elegido como sede.

“Si se disputa en Estados Unidos la Copa América 2028, la cifra que va a recibir cada una de las federaciones son 16 millones de dólares”, explicó el periodista. Es decir, cada asociación nacional recibiría 12 millones de dólares adicionales frente al escenario de organizar el certamen en Sudamérica.

Messi, campeón con Argentina en la Copa América vs. Colombia
Messi, campeón con Argentina en la Copa América vs. Colombia
Foto: AFP

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Este factor económico podría tener un peso importante en la votación de septiembre, aunque todavía no permite asegurar cuál será la decisión.

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“¿Cómo haces para decirle que no a una oferta así? Es muy difícil. Las federaciones necesitan mucho de ese ingreso y la verdad es que las cifras son totalmente incomparables”, manifestó Buscalia durante la conversación radial.

Además de los 16 millones de dólares garantizados por participar, las selecciones podrían recibir premios adicionales dependiendo de la instancia que alcancen. Buscalia explicó que, en caso de jugarse en Estados Unidos, la Copa América podría recuperar el formato de 16 participantes utilizado en 2024, con cuatro grupos de cuatro equipos, cuartos de final, semifinales y final.

Por ahora, la incógnita se resolverá en septiembre, cuando las federaciones voten la sede del torneo.

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