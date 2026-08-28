Luis Díaz selló la goleada del Bayern en debut por la Bundesliga: 5-1 al Stuttgart

Luis Díaz marcó al minuto 91 y selló la goleada 5-1 del Bayern Múnich sobre el Stuttgart en su debut por la Bundesliga. El delantero colombiano tuvo un estreno goleador con el conjunto bávaro y cerró una contundente victoria en el inicio del campeonato alemán.

El Bayern Múnich comenzó con autoridad su participación en la Bundesliga y rápidamente encontró el camino del gol. Al minuto 20, Dayotchanculle Upamecano apareció para marcar el 1-0 y darle la ventaja al equipo dirigido por el conjunto bávaro.

El Stuttgart no bajó los brazos y consiguió reaccionar en el segundo tiempo. Al minuto 51, Joshua Vagnoman marcó el 1-1 para el conjunto visitante y volvió a poner el partido en igualdad, generando incertidumbre en el marcador.

La reacción del Bayern Múnich fue inmediata y llegó apenas tres minutos después del empate. Michael Olise marcó al minuto 54 para poner nuevamente en ventaja al equipo bávaro, que recuperó el control del compromiso.



El conjunto local amplió la diferencia poco después, nuevamente con participación de Vagnoman. El jugador del Stuttgart terminó marcando en propia puerta al minuto 56, dejando el marcador 3-1 a favor del Bayern Múnich.

Con una ventaja de dos goles, el Bayern continuó buscando ampliar el resultado y encontró nuevamente el camino del gol en el tramo final del partido. Aleksandar Pavlovic marcó al minuto 81 y puso el 4-1 en el marcador.

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Cuando el partido estaba prácticamente definido, apareció Luis Díaz para completar la goleada del Bayern Múnich. El colombiano marcó al minuto 91 y estableció el 5-1 definitivo ante el Stuttgart.

🇨🇴 GOOOL de Luis Díaz. El colombiano marcó el 5-1 de #BayernMunich ante #Stuttgart, al 90’+2, por la Bundesliga pic.twitter.com/nCjMrJo98U — Pipe Sierra (@PSierraR) August 28, 2026

El gol de Luis Díaz significó un debut goleador en la Bundesliga para el atacante colombiano con la camiseta del Bayern Múnich. Su aparición en el cierre del encuentro le permitió estrenarse oficialmente como goleador en el campeonato alemán.

Así, el Bayern Múnich goleó 5-1 al Stuttgart y comenzó la Bundesliga con una actuación ofensiva contundente. Luis Díaz fue protagonista al marcar el último tanto de una victoria que deja al equipo bávaro con un importante impulso en el inicio de la temporada.