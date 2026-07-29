Los detalles que no se conocían de los premios de Colombia en la Copa América 2001

A 25 años de la histórica conquista de la Copa América 2001, siguen apareciendo historias desconocidas sobre el único título continental de la Selección Colombia. Una de ellas fue revelada por Iván Ramiro Córdoba, autor del gol de la final frente a México, en conversación con Blog Deportivo.

El entonces capitán contó que los premios económicos prometidos por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) se convirtieron en un factor adicional de motivación para el plantel y terminaron beneficiando incluso a integrantes del cuerpo de apoyo del equipo, como el utilero y un masajista.

¿No creían en Colombia?

El exdefensor recordó que, antes del torneo, dentro del grupo existía la sensación de que muy pocos creían que Colombia pudiera levantar el trofeo. Por esa razón, explicó que los incentivos económicos más importantes fueron reservados para un eventual paso a la final y para la obtención del campeonato. Por eso, reunió a sus compañeros y les transmitió la necesidad de apostar por el objetivo más ambicioso: llegar a la final y conquistar la Copa América en casa.

Iván Ramiro Córdoba con la Selección Colombia Foto: AFP

Según relató Córdoba, el equipo respondió de manera unida a ese reto y fue avanzando partido tras partido hasta consagrarse campeón. Sin embargo, reveló que aprovechó el momento de la negociación para pedir dos premios adicionales, no destinados a los futbolistas ni al cuerpo técnico, sino al utilero y al masajista de la Selección. La iniciativa fue respaldada por todo el plantel y permitió que ambos integrantes del grupo recibieran una recompensa económica que, según el excapitán, difícilmente habrían imaginado obtener en sus carreras.



El exfutbolista también recordó que el mayor premio no fue el económico, sino la posibilidad de regalarle una alegría al país en uno de los momentos más difíciles de su historia reciente por la violencia y la inseguridad.

"Nuestra motivación más grande era la gente", afirmó Córdoba, al señalar que aquella conquista representó un motivo de esperanza para millones de colombianos y un triunfo dedicado a quienes necesitaban un motivo para celebrar en medio de la adversidad.

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