Se cumplen 25 años del único título de Colombia en la Copa América: emotiva dedicatoria de Córdoba

Han pasado 25 años desde que la Selección Colombia conquistó el único título de su historia en la Copa América, una gesta que quedó marcada no solo por el histórico triunfo deportivo, sino también por el difícil contexto que atravesaba el país.

Sin duda, uno de los grandes protagonistas de aquella consagración fue el entonces capitán Iván Ramiro Córdoba, quien recordó en Blog Deportivo una especial dedicatoria que hizo tras levantar el trofeo en el 2001. El exdefensor central envió un mensaje a los colombianos que sufrían el conflicto armado y, especialmente, a las personas que permanecían secuestradas.

Durante la entrevista en Blog Deportivo, confesó que aquel momento fue "muy especial" y recordó que el país vivía una realidad que era imposible ignorar. Reveló que incluso su propia familia experimentó de cerca la violencia, al tener que refugiarse debajo de una cama durante un atentado ocurrido cerca de su vivienda, una experiencia que reforzó su deseo de dedicar el título a quienes padecían la guerra y el secuestro.

Copa América de Colombia en 2001 Foto: AFP

El excapitán de la Selección señaló que las imágenes de los secuestrados marcaron a toda una generación de colombianos y que, por esa razón, el principal objetivo del grupo era regalarle una alegría al país. Según recordó, el fútbol logró convertirse en un motivo de unión en medio de la crisis, al punto de que durante la Copa América se vivió una especie de tregua que permitió a los colombianos compartir un momento de esperanza.



"Ese momento fue demasiado especial, no solo por marcar una historia del primer título, sino por lo que estaba sufriendo nuestro país. Y la gente pudo lograr una alegría, como un desahogo, como una terapia muy grande para toda la gente en Colombia", expresó al rememorar el impacto que tuvo aquel campeonato.



Fortalecimiento del FPC

Al cumplirse 25 años de aquella conquista, Córdoba también hizo un balance del presente del fútbol colombiano. Consideró que la Selección ha crecido en talento y experiencia internacional gracias a una base sólida de jugadores que ha permitido clasificar a varios mundiales, aunque lamentó que el nivel de la liga local no acompañe ese desarrollo. En su opinión, el bajo rendimiento de los clubes en torneos continentales -como la Copas Libertadores y Sudamericana- demuestra que aún existen aspectos estructurales por mejorar para fortalecer el fútbol del país.

En ese sentido, el exjugador planteó que Colombia necesita reformas profundas para elevar la competitividad del campeonato nacional. Entre ellas mencionó la conveniencia de disputar torneos largos, que premien la regularidad de los equipos, y ampliar las nóminas de los clubes para afrontar en mejores condiciones las competencias internacionales.

Para Córdoba, solo fortaleciendo la liga será posible complementar el talento de los futbolistas colombianos y mantener a la Selección entre las más competitivas del continente, tal como ocurrió con el inolvidable equipo campeón de la Copa América de 2001.