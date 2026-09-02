Richard Ríos sale de Benfica con destino inesperado en Asia: así fue presentado

En el cierre del mercado de fichajes se registraron varios movimientos que involucraron a futbolistas colombianos. Uno de los más sorpresivos fue el de Richard Ríos, quien este 1 de septiembre fue confirmado como nuevo jugador del Al-Ittihad de Arabia Saudita, poniendo fin, al menos de manera temporal, a su etapa en el Benfica y en el fútbol europeo.

“El centrocampista Richard Ríos llegó al Sport Lisboa e Benfica en el verano de 2025, procedente del Palmeiras. Internacional con Colombia, el jugador comenzó su experiencia en el club en la temporada 2025/26, en la que disputó 45 partidos oficiales, repartidos entre las diferentes competiciones nacionales y europeas. El centrocampista cerró la temporada con 8 goles y 6 asistencias”, expresó el Benfica al confirmar su salida.

La noticia tomó por sorpresa a muchos aficionados, especialmente a los colombianos que esperaban que el mediocampista diera el salto a otro equipo de la élite europea. Aunque por ahora no se conocen mayores detalles sobre las razones de su salida, Ríos llegará al fútbol saudí con la expectativa de mantener continuidad y sumar minutos como titular, algo que podría ser importante para mantenerse en el radar de la Selección Colombia.

Richard Ríos Foto: AFP

“En la Liga de Portugal 2025/26, el internacional colombiano disputó 27 partidos, con 2.283 minutos, 5 goles y 4 asistencias. En la Liga de Campeones, entre la fase de clasificación y la fase principal, acumuló 12 encuentros y 983 minutos, con 1 gol y 1 asistencia. En el resto de competiciones nacionales, sumó 6 partidos y 372 minutos, destacando los 2 goles en la Copa de Portugal”, añadió el conjunto de Lisboa.



Por otro lado, la llegada de Ríos al fútbol saudí se produce mediante un préstamo desde el Benfica. La operación contempla inicialmente un pago de tres millones de euros por la cesión. El acuerdo no incluye opción de compra, por lo que el conjunto portugués mantendrá los derechos deportivos del jugador.

Además, Al-Ittihad asumirá íntegramente el salario del mediocampista colombiano durante el tiempo que permanezca en el club.

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Ríos fue presentado por su nuevo equipo a través de una imagen relacionada con el café, uno de los símbolos más representativos de Colombia. La campaña también destacó su vínculo con la Selección Colombia y el protagonismo que ha ganado con la Tricolor, presentándolo como una de las incorporaciones importantes del fútbol saudí.