Messi y el último baile con Argentina: convocado para tres amistosos internacionales

La convocatoria de Lionel Messi para los próximos amistosos de la Selección Argentina mantiene abierta la posibilidad de una despedida del capitán frente a su público. Lionel Scaloni incluyó al delantero del Inter Miami en la lista para los compromisos que la Albiceleste disputará ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, aunque la Asociación del Fútbol Argentino precisó que Messi participará únicamente en el último encuentro, programado para el 6 de octubre.

La Selección Argentina afrontará esta serie de tres partidos amistosos en territorio nacional. El primer encuentro será el 30 de septiembre frente a Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba; posteriormente, el equipo dirigido por Scaloni se medirá con Burkina Faso el 3 de octubre y cerrará la programación ante Benín el 6 de octubre, ambos compromisos en el estadio Monumental de Buenos Aires.

La presencia de Messi en la convocatoria adquiere un significado especial después de su anuncio de despedida de la selección. El argentino aparece entre los 29 futbolistas citados por Scaloni, pero la información oficial establece que, al igual que Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, acudirá para participar del último amistoso. De esta manera, el partido contra Benín aparece como el compromiso de esta serie en el que el capitán estará disponible.

Entre los convocados también aparecen figuras habituales de la Albiceleste, como Emiliano Martínez, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. La lista también incorpora futbolistas jóvenes como Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Valentín Barco, Gianluca Prestianni y Santiago Castro, en una combinación de experiencia y nuevas caras para esta etapa del seleccionado.



La AFA informó además que los futbolistas del medio local serán anunciados posteriormente. En la nómina divulgada tampoco aparecen Leandro Paredes, Nahuel Molina y Thiago Almada, quienes, de acuerdo con la información suministrada, no participarán en estos amistosos debido a las sanciones impuestas por la FIFA tras los incidentes ocurridos después de la final del Mundial.

Así, el amistoso del **6 de octubre ante Benín** tendrá a Messi como uno de sus principales focos, en una convocatoria que abre la posibilidad de que el futbolista vuelva a vestir la camiseta argentina ante su público. Para Scaloni, además, la serie servirá para continuar con la preparación de una nueva etapa de la Albiceleste, mientras la continuidad del entrenador después de fin de año permanece pendiente de definición. La AFA ya le presentó una propuesta para extender su contrato, pero todavía no existe una respuesta oficial. ([afa.com.ar][1])

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Convocador Argentina amistosos septiembre y octubre