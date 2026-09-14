Santa Fe llegó a Brasil con estos jugadores para el partido vs. Vasco de Copa Sudamericana

Independiente Santa Fe ya está en Brasil para enfrentar este martes a Vasco da Gama por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, luego del empate 0-0 en el estadio El Campín.

El equipo dirigido por Pablo Repetto llega al compromiso con una racha de 12 partidos sin perder entre todas las competencias y con la ilusión de conseguir nuevamente un resultado histórico como visitante en el torneo continental.



Las bajas de Santa Fe

Para este encuentro, Repetto mantendrá la base que disputó el partido de ida, aunque tendrá que afrontar las bajas por lesión de Omar Fernández Frasica y Kevin Balanta. Santa Fe buscará aprovechar el buen momento que atraviesa en el ámbito local, pues viene de derrotar 1-0 a Deportes Tolima y actualmente ocupa la séptima posición de la liga colombiana.

Además, el cuadro bogotano ya demostró que puede competir fuera de casa en esta Sudamericana, después de eliminar a River Plate en los octavos de final tras una dramática tanda de penaltis que terminó 7-8 en el estadio Monumental de Buenos Aires.



La realidad de Vasco

En el otro lado de la serie estará un Vasco da Gama que llega con algunas dudas por su situación en el Campeonato Brasileño. El equipo carioca viene de vencer 2-1 a Grêmio, pero ocupa el lugar 17 de la tabla y se encuentra en zona de descenso.

El técnico portugués Pedro Emanuel reconoció que la prioridad es asegurar la permanencia en el Brasileirão, por lo que analiza las cargas físicas de sus futbolistas antes de definir el equipo que enfrentará a Santa Fe. Además, Vasco no podrá contar con Mateus Carvalho y Brenner, ambos lesionados, mientras que Alan Lescano y Facundo Colidio no fueron inscritos para esta fase del certamen internacional.



Santa Fe vs. Vasco da Gama por la Copa Sudamericana. Foto: AFP

Lista completa de jugadores de Santa Fe que viajaron a Brasil

Arqueros

Andrés M. Marmolejo Weimar Aspilla Juan Espitia

Defensas

Helibelton Palacios Emmanuel Olivera Mateo Puerta Iván Scarpeta Jeison Angulo Christian Mafla Víctor Moreno

Volantes

Daniel Torres Jhohan Torres Kilian Toscano Luis Palacios Alexis Zapata Maximiliano Lovera Ewil Murillo

Delanteros

Jáder Obrian Franco Fagúndez Nahuel Bustos Hugo Rodallega Cristhian Portocarrero Emerson Rivaldo



¡El León 🦁 llegó a Río de Janeiro 🇧🇷 para su cita continental 🏆!



Mañana desde las 17:00 (🇨🇴) enfrentamos a Vasco Da Gama por los cuartos - vuelta ⚽️ de la Sudamericana. pic.twitter.com/l2ibsvUiGO — Independiente Santa Fe (@SantaFe) September 14, 2026

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Hora y fecha del partido

Las emociones de este partido de la Copa Sudamericana se vivirán desde las 5:00 de la tarde, hora colombiana, este martes, 15 de septiembre, en el estadio Sao Januario en Río de Janeiro.

La llave está abierta por el empate sin goles en los primeros 90 minutos y el ganador se enfrentará en semis al vencedor entre São Paulo y Boca Juniors.