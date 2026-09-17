Colombia vs. Polonia, EN VIVO: octavos de final del Mundial Femenino Sub-20 2026

Llegó la hora de la verdad para la Selección Colombia Femenina Sub-20 en el Mundial de Polonia 2026. Las dirigidas por Carlos Paniagua ya están en los octavos de final y tienen al frente a las anfitrionas, que llegan a esta instancia después de ganar sus tres partidos de la fase de grupos.

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El partido entre Colombia y Polonia se disputa este jueves 17 de septiembre y tendrá transmisión para los espectadores en Colombia a través de Gol Caracol y Ditu. El encuentro comienza a las 11:30 de la mañana, hora colombiana:

La Tricolor avanzó a esta ronda como una de las mejores terceras, luego de conseguir una victoria, un empate y una derrota en el Grupo E.

El camino comenzó con el triunfo 3-1 frente a Costa Rica. Después llegó el empate sin goles contra Portugal y, en el cierre de la primera fase, Colombia cayó ante Corea del Norte.



Polonia, por su parte, terminó con nueve puntos tras imponerse ante Argentina, México y Benín, por lo que llega al cruce de octavos con una campaña perfecta en la fase de grupos.

Ahora ambas selecciones se enfrentan en un partido de eliminación directa y solo una continuará en competencia.

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¿Qué necesita Colombia para avanzar a cuartos de final?

La Selección debe superar a Polonia en este partido para conseguir su clasificación a los cuartos de final del Mundial Femenino Sub-20.

Al ser una llave de eliminación directa, el empate después de los 90 minutos podría llevar al encuentro hasta los tiros desde el punto penal.

¿Quién enfrentaría a Colombia en los cuartos de final?

El ganador de esta llave tendrá como próximo rival al vencedor del partido entre Inglaterra y Nigeria.

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Por esa misma zona del cuadro avanzará uno de estos dos equipos, que también disputan este jueves su partido de octavos de final.