Con el retiro de James, ¿quién se acerca al récord de Falcao como goleador de Colombia?

Con el retiro de James Rodríguez de la Selección Colombia, anunciado este martes, queda también definido un cambio en la parte alta de la tabla de goleadores históricos de la tricolor.

El mediocampista cierra su etapa internacional con 31 goles en 131 partidos, ubicándose como el segundo máximo artillero del combinado nacional, solo por detrás de Radamel Falcao García.

James confirmó su decisión a través de un video publicado en sus redes sociales, en el que señaló: "Después de muchos años, muchos partidos, muchas alegrías y también momentos duros, siento que llegó el momento cerrar una de las etapas más importantes de mi vida: mi camino con la selección Colombia". El futbolista, de 35 años, disputó los Mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y 2026, además de siete ediciones de la Copa América.



El más cercano al récord de Falcao

El adiós del exjugador del Real Madrid deja una pregunta sobre quién podría acercarse en los próximos años al registro de Falcao, quien terminó su ciclo con 36 goles en 104 partidos y permanece como el máximo goleador histórico de Colombia. El principal candidato entre los futbolistas que actualmente tienen presencia en la tricolor es Luis Díaz.

Noche agridulce para Luis Díaz X: Conmebol

El delantero del Bayern Múnich suma 23 goles en 79 partidos con la Selección Colombia y ocupa actualmente el cuarto lugar de la clasificación histórica. Por delante tiene a Arnoldo Iguarán, quien marcó 25 tantos entre 1979 y 1993, por lo que Díaz está a solo dos anotaciones de igualar al histórico atacante colombiano y a tres de convertirse en el tercer máximo goleador de la absoluta.



Sin embargo, vale recalcar que el atacante, además, mantiene una diferencia de 13 goles con respecto al récord de Falcao.



El top 10 de goleadores

La tabla histórica muestra también la distancia que existe entre Díaz y otros referentes del fútbol colombiano. Después de Iguarán aparecen Faustino Asprilla, con 20 goles; Adolfo Valencia y Freddy Rincón, ambos con 17; Carlos Bacca, con 16; y Teófilo Gutiérrez y Víctor Hugo Aristizábal, con 15 cada uno.

Luis Díaz y James Rodríguez después de la victoria contra Brasil Foto: AFP

Con James fuera de la Selección Colombia, Luis Díaz queda como el jugador activo más cercano al récord de Falcao. El atacante del Bayern Múnich necesita 14 goles para superar los 36 de Falcao, mientras que su registro actual de 23 tantos ya lo ubica entre los cuatro máximos goleadores de la historia de la tricolor.