¿Buscará el regreso de James? Néstor Lorenzo, contundente sobre el retiro del '10'

Ante su llegada a Atlético Nacional, James Rodríguez anunció su retiro oficial de la Selección Colombia tras más de 15 años de trayectoria con el equipo. La noticia impactó a más de un hincha, incluyendo a directivos de la FCF que esperaban verlo por más años con la camiseta Tricolor.

Sin embargo, en rueda de prensa, Néstor Lorenzo confesó que conoció esta decisión desde el partido vs. Suiza, día en que el equipo cayó eliminado en octavos de final del Mundial desde los once pasos y que fue un golpe decisivo para varios futbolistas con su historia con el equipo.

"No, de ninguna manera. Lo escuché y respeté sus tiempos, pero respeté el tiempo que tomó en anunciarlo. Él le ha dado mucho a la selección y fue un estandarte de nuestro proceso, bueno... Hay que agradecerle todo lo que hizo por la selección y esperar que esa camiseta siga brillando", puntualizando, negando rotundamente haber intentado influir en su decisión.

James Rodríguez y el seleccionador Néstor Lorenzo abrazándose Foto: AFP

Lorenzo estuvo presente en el duelo Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional viendo el debut de James con el cuadro verdolaga y en su regreso al fútbol colombiano tras una extensa trayectoria por el fútbol del exterior, pues en diversas ocasiones aseguró que es admirador de su trabajo y ahora espera le vaya bien en Colombia.



"Estuve pensando en llamar al 'Pibe'. Seguramente la camiseta (el 10) se usará y es una camiseta honorable para la Selección Colombia. Habrá jugadores que la van a usar y lo harán bien. Hay que entender el proceso de los jugadores, de los chicos que vienen de inferiores y hay varios que vienen en ese proceso, hay chicos ahora en la Sub-17, Sub-20 que estarán en lista, siempre y cuando su nivel lo amerite. Ya aparecerá nuevamente el '10' que enamore", dijo Lorenzo sobre quién llevará el número que dejara vacío James con este nuevo ciclo.