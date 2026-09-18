"Merecen tener algún título": Luis Díaz a hinchas de la Selección Colombia

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, destacó el respaldo que los hinchas de la Selección Colombia han brindado al equipo nacional durante las últimas competencias y en diferentes lugares del mundo.

El atacante aseguró que el apoyo de los aficionados ha sido constante y, por ello, considera que los seguidores de la Tricolor merecen celebrar un título con la Selección Colombia.

"El hincha colombiano siempre ha sido increíble, nos han apoyado constantemente en cada competición. Han sido unos hinchas increíbles, se han manifestado en cualquier lugar del mundo", afirmó Luis Díaz.

En ese sentido, el delantero del Bayern Múnich envió un mensaje de agradecimiento a los aficionados colombianos y los invitó a mantener la confianza en el proceso de la Selección Colombia.



"Merecen tener algún título, agradecerles siempre por el apoyo y ojalá sigan creyendo, porque eso es importante", expresó Díaz al referirse a los hinchas de la Tricolor.

Las declaraciones de Luis Díaz se producen mientras el futbolista atraviesa un momento de sequía goleadora en su carrera, luego de convertirse en uno de los refuerzos del Bayern Múnich y comenzar su etapa con el conjunto alemán.

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El colombiano también habló sobre su adaptación al Bayern y resaltó la importancia del recibimiento que tuvo por parte de sus compañeros y del cuerpo técnico desde su llegada al club.

"Cuando el grupo y el cuerpo técnico te dan esa confianza y te hacen ver como si estuvieras muchísimo tiempo haciendo parte de ellos, creo que es un poco más fácil poder adaptarse", explicó el atacante.

Díaz señaló que el buen funcionamiento colectivo también facilita el rendimiento individual y destacó el ambiente que encontró en el vestuario del Bayern Múnich.

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"Cuando el grupo funciona, lo individual también, entonces es un poco más fácil. El grupo de compañeros es especial, siempre quieren echar para adelante y ayudan a sacar tu mejor potencial", agregó.

Además, Luis Díaz se refirió a su nominación al Balón de Oro, reconocimiento que calificó como un momento especial dentro de su trayectoria profesional y que espera conservar como uno de los grandes recuerdos de su carrera.

"No muchos tienen la posibilidad de estar nominado, es superespecial, lo guardo siempre en mi memoria y en mi carrera", manifestó el futbolista colombiano.

El delantero del Bayern Múnich reconoció que, aunque los jugadores se plantean objetivos y metas, en ocasiones no imaginan alcanzar determinados escenarios, por lo que su presencia entre los nominados representa un motivo de orgullo.

"Me llena de orgullo saber que hago parte de esa lista", aseguró Luis Díaz sobre su nominación al Balón de Oro.

Finalmente, Díaz volvió a expresar su felicidad por formar parte del Bayern Múnich y dejó claro que espera prolongar su vínculo con una institución que, según sus palabras, le ha generado sentimientos muy positivos desde su llegada.

"Estoy muy feliz, muy contento de hacer parte de este gran club, esta gran institución y de grandes compañeros que tengo. Entonces, muy, muy especial", concluyó el colombiano.