No solo Juan Fernando Quintero, ¿qué otros jugadores terminan con la Selección Colombia?

Durante una entrevista, Juan Fernando Quintero confirmó su retiro con la Selección Colombia al considerar que “era ciclo cumplido” y “era momento de darle oportunidad a nuevas personas”, sin embargo, el ahora futbolista de Deportivo Independiente Medellín (DIM) no sería el único que le pone punto final a su paso con la camiseta tricolor.

“Le dije al entrenador que daba un paso al costado porque sentí que llegó mi momento tras la frustración del Mundial. Así se lo hice saber al cuerpo técnico y a los jugadores. Es dar la oportunidad para que otros lleguen a sumar”, dijo el futbolista. Dando así paso a lo que sería una nueva generación de futbolista en la tricolor.

Juan Fernando Quintero // Foto: AFP

¿Qué futbolistas terminan su ciclo con la Selección Colombia?

Al lado de Juan Fernando Quintero, uno de los nombres de los que se conoce que no volverían con la Selección Colombia sería David Ospina. Pues el golero, incluso, recientemente canceló su llegada a México por problemas físicos que han puesto en debate, incluso, un posible retiro como profesional.

Otros futbolistas que entran en su última etapa con la Selección Colombia se encuentran, principalmente, en la zona defensiva. Nombre como Yerry Mina, Déiver Machado y Johan Mojica (por edad) entran en una etapa en donde, posiblemente, su ciclo podría llegar a su fin en los próximos dos años y también entrarían en una etapa de renovación con nuevos nombres en sus posiciones. Al igual que Santiago Arias, actualmente en Independiente.



David Ospina // Foto: AFP

¿Qué nuevos nombres podrían entrar en la Selección Colombia?

Porteros



Kevin Mier (Cruz Azul).

Jordan García (Club León).

Defensas



Edier Ocampo (Vancouver).

Juan Mosquera (Portland).

Yerson Mosquera (Wolverhampton).

Simón García (Atlético Nacional).

Juan David Cabal (Juventus).

Mediocampistas



Jhon Solís (Birmingham).

Pedro Bravo (Midtjylland).

Juan Arizala (Udinese).

Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional).

Jordan Barrera (Botafogo).

Johan Rojas (Vasco de Gama).

Miguel Monsalve (Gremio).

Samuel Martínez (Atlético Nacional).

Atacantes

