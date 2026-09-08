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IGAC cambia avalúos catastrales en 34 municipios de Santander tras ola de protestas

Tras las protestas y reclamos registrados a comienzos de 2026 por incrementos considerados excesivos en los avalúos catastrales, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi entregó nuevas resoluciones para predios de 34 municipios de Santander.

Campesinos bloquean vías clave en Santander por alza del predial tras actualización catastral.
Campesinos bloquean vías clave en Santander por alza del predial tras actualización catastral.
Foto: Captura de video
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de sept, 2026
Editado por: Alix Salamanca

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) entregó nuevas resoluciones con valores actualizados de avalúos catastrales para predios ubicados en 34 municipios de Santander, luego de las inconformidades que se presentaron a comienzos de este año por incrementos que habitantes y autoridades calificaron como exagerados.

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La revisión fue adelantada durante los últimos meses mediante mesas técnicas entre el IGAC, la Gobernación de Santander y las administraciones municipales, en las que se analizaron las inquietudes relacionadas con los valores asignados a diferentes predios.

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De acuerdo con el IGAC, durante este proceso se revisó la información disponible, se analizaron los casos identificados y se realizaron los ajustes técnicos considerados necesarios para que los avalúos respondan a las características de los predios y a las condiciones reales de cada territorio.

Como resultado de este trabajo, el Instituto entregó 34 resoluciones con nuevos valores de avalúos, correspondientes a igual número de municipios del departamento.

El IGAC aseguró que el propósito de estas modificaciones es avanzar hacia valores justos, técnicamente soportados y acordes con las características de los predios, al tiempo que se fortalece la revisión de la información catastral en los municipios.

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La entidad también destacó que el proceso permitió mantener un diálogo con las autoridades territoriales frente a las inquietudes surgidas por la actualización catastral.

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Las nuevas resoluciones se conocen después de meses de reclamos en Santander por el impacto que tuvieron los incrementos de los avalúos sobre los propietarios y el temor de que estos terminaran reflejándose en mayores obligaciones tributarias.

El IGAC señaló que continuará trabajando con las administraciones municipales y las comunidades para revisar la información catastral y garantizar que los datos utilizados correspondan a la realidad de los territorios.

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