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En Santander 5 municipios reducirán avalúos catastrales tras acuerdos con el Igac

Los Santos, Contratación, Matanza, Suratá y Ocamonte avanzan en el ajuste de los avalúos rurales luego de mesas técnicas impulsadas por la Gobernación de Santander.

Revisión avalúos catastrales Santander.jpg
Blu Radio. Revisión avalúos castastrales Santander //Foto: Gobernación de Santander
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 2 de jul, 2026

Cinco municipios de Santander están próximos a reducir los avalúos catastrales de sus predios rurales, luego de los acuerdos alcanzados entre la Gobernación de Santander, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y las alcaldías, en medio de las mesas de trabajo que buscan corregir las inconsistencias derivadas de las recientes actualizaciones catastrales.

Los municipios beneficiados con este proceso son Los Santos, Contratación, Matanza, Suratá y Ocamonte, cuyos habitantes habían manifestado preocupación por el incremento en los avalúos de sus predios y el impacto que esto tendría en el cobro del impuesto predial.

“Como resultado de las reuniones técnicas, el municipio de Los Santos ya cuenta con la solicitud formal para la expedición de la resolución que permitirá disminuir los avalúos. En los otros cuatro municipios se definieron los criterios técnicos necesarios para que el IGAC continúe con la emisión de las resoluciones correspondientes y posteriormente actualice las bases de datos catastrales”, explicó el secretario de Planeación de Santander, Diego Tamayo Salcedo.

El funcionario indicó que esta primera fase comprende cinco municipios, pero anunció que en los próximos días se desarrollarán nuevas jornadas con otros 19. Además, recordó que previamente ya se habían atendido 16 municipios dentro del mismo proceso de revisión.

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Una vez el Igac expida las resoluciones y modifique la información catastral, las bases de datos serán remitidas a las secretarías de Hacienda de cada municipio para que realicen los ajustes correspondientes en la liquidación del impuesto predial.

Los alcaldes de Contratación, Matanza y Suratá destacaron el resultado de las mesas técnicas y señalaron que las decisiones adoptadas representan un alivio para los habitantes del campo, quienes habían solicitado la revisión de los nuevos avalúos por considerar que no reflejaban las condiciones reales de sus predios.

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