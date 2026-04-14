Gobernador de Santander pide a Petro revocar resolución del IGAC por bloqueos campesinos

En medio de la creciente tensión por los bloqueos viales que ya completan seis días en el departamento de Santander, el gobernador Juvenal Díaz hizo un llamado directo al presidente Gustavo Petro para que se revoque la resolución 2057 del IGAC, señalada como el origen del incremento en los avalúos catastrales que desató las protestas campesinas.

La declaración se produce luego de que el mandatario nacional ordenara la intervención de la Fuerza Pública para desbloquear las vías, afectadas por manifestaciones que mantienen cerrados puntos estratégicos como el peaje de Lebrija y la vía hacia el Aeropuerto Internacional Palonegro.

#TopBlu Bloqueos en Santander generan crisis en movilidad, turismo y transporte aéreo #VocesySonidoshttps://t.co/6vh7wGl8PX — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 13, 2026

El gobernador explicó que la resolución 2057 ha generado aumentos desproporcionados en los avalúos catastrales, citando casos en los que predios pasaron de valer 200 millones a 2.600 millones de pesos. Según indicó, esto convierte a los campesinos en “ricos de papel”, obligándolos a asumir cargas tributarias como el impuesto al patrimonio sin contar con la capacidad económica real.

"Presidente hay que revocar la resolución 2057 del IGAC para solucionar la protesta en Santander": gobernador Juvenal Díaz tras orden de Petro de intervenir con la Fuerza Pública los bloqueos que realizan campesinos por el aumento del predial #MañanasBlu pic.twitter.com/oudRSa4Gbi — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 14, 2026

Además, advirtió que el impacto va más allá del predial, afectando procesos como la venta de tierras, debido al incremento en los costos notariales, y generando efectos en cadena a través de resoluciones regionales del IGAC.



“El problema de fondo es la resolución 2057. Su suspensión es una decisión que solo le corresponde al Gobierno Nacional”, afirmó el mandatario departamental, quien también invitó al presidente a participar en una mesa de diálogo en la región para conocer de primera mano la situación de los campesinos.

Se cumplen seis días de protestas campesinas contra el avaluó catastral que aumento el impuesto predial en Santander. El bloqueo del peaje de Lebrija y la vía al Aeropuerto Palonegro continúa hasta que el IGAC revoque la resolución 2057 #MañanasBlu pic.twitter.com/p8GfJpldBA — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 14, 2026

Mientras tanto, las protestas continúan y los manifestantes insisten en mantener los bloqueos hasta que se derogue la normativa, lo que mantiene en vilo la movilidad, la economía y el abastecimiento en Santander.