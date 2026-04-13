Fuertes lluvias generan emergencias y complican la movilidad en Santander

Las intensas lluvias registradas durante la madrugada de este lunes 13 de abril de 2026 han generado múltiples afectaciones en la movilidad en varios municipios de Santander y el área metropolitana de Bucaramanga. Inundaciones por colapso del alcantarillado, caída de rocas y deslizamientos de lodo han complicado el tránsito en diferentes corredores viales.

Las precipitaciones se presentaron en municipios como San Vicente de Chucurí, El Carmen de Chucurí, Sabana de Torres, Puerto Parra, Lebrija y Cimitarra, donde se han reportado emergencias asociadas al invierno.

El director de la Oficina de Gestión del Riesgo en Santander, Eduard Sánchez, advirtió sobre el aumento del nivel de los ríos en el departamento y pidió máxima precaución a la ciudadanía.

“Tenemos ríos en alerta roja, por lo que es muy importante estar atentos a sus cambios. El Ideam ya ha advertido que estamos en temporada de lluvias y se registrarán tormentas eléctricas, por lo que hay que evitar atravesar zonas de alto riesgo”, señaló el funcionario.



Entre las acciones adoptadas, se mantiene el monitoreo permanente de la quebrada Las Cruces en San Vicente de Chucurí ante el riesgo de creciente súbita.

En cuanto a las alertas, las autoridades reportan que en alerta roja están los río Carare, en Cimitarra y el río Lebrija, en el bajo Rionegro y Sabana de Torres.

En alerta naranja, se encuentran los ríos Suárez, en Puente Nacional, el río Fonce, en Charalá y San Gil, y el río Sogamoso, en Betulia, Barrancabermeja y Sabana de Torres.

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Las autoridades mantienen el monitoreo constante de las zonas más vulnerables y reiteran el llamado a la ciudadanía a evitar zonas de alto riesgo, especialmente cerca de ríos y quebradas, ante la posibilidad de crecientes súbitas.