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“IGAC expedirá resolución que permitiría reducir avalúo catastral”: gobernador de Santander

A pesar de un acuerdo entre autoridades y líderes de las protestas para levantar el paro, los campesinos que protestan por el aumento del avalúo catastral solo han permitido pasos intermitentes.

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