“IGAC expedirá resolución que permitiría reducir avalúo catastral”: gobernador de Santander

Pese al anuncio de una medida que permitiría reducir los avalúos catastrales en varios municipios de Santander y un preacuerdo con autoridades para abrir pasos bloqueados, los campesinos mantienen el paro indefinido y no se ha logrado la reapertura definitiva de vías clave como la que conduce al aeropuerto Palonegro.

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, informó que el director nacional del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) autorizó al director regional en el departamento para estructurar una resolución que permita ajustar a la baja los avalúos catastrales.

La medida surge como respuesta a las protestas de campesinos que denuncian incrementos desproporcionados en el valor de sus predios, lo que impacta directamente el impuesto predial y otros costos asociados a la propiedad de la tierra.

“El aumento no solo afecta el valor del predio, sino que en unos años hará impagables los impuestos. Hay casos de fincas que pasaron de valer 150 millones a 3.000 millones de pesos, lo que prácticamente los pone a pagar impuesto al patrimonio”, explicó el mandatario.



Según Díaz, el acuerdo inicial contemplaba que, con este anuncio, se levantarían los bloqueos. Sin embargo, esto no se concretó y las comunidades decidieron continuar con las manifestaciones.

El gobernador señaló que acompañará a los líderes campesinos a una mesa nacional en el IGAC, donde se discutirá la resolución 2057, considerada la norma base para los avalúos catastrales en el país. Paralelamente, en Santander se avanzará en una resolución regional que permitiría hacer ajustes más inmediatos.

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, aseguró que el IGAC estudia la posibilidad de expedir una nueva resolución que permita reducir los avalúos catastrales tras protestas campesinas en vías del departamento. Este lunes hay una reunión en Bogotá #MañanasBlu pic.twitter.com/vov9HsEiwJ — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 13, 2026

Este proceso será liderado por la Secretaría de Planeación departamental, junto a autoridades locales de municipios afectados como Lebrija, donde se priorizarán las revisiones.

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Cinco días cumplen los bloqueos de vías en Santander. Empresarios señalan que las pérdidas son millonarias y reportan afectaciones en el transporte de cargas, pasajeros y en la conexión aérea. Campesinos exigen al IGAC revisar avalúo catastral #MañanasBlu pic.twitter.com/bjYcT5Rjkv — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 13, 2026

De acuerdo con el mandatario, este tipo de resoluciones ya se han aplicado en otras zonas del departamento, como Palmas del Socorro, y ahora se busca replicar el modelo para aliviar la carga económica de los campesinos.

A pesar de este avance institucional, la falta de acuerdos concretos mantiene el bloqueo de importantes corredores viales, lo que sigue afectando la movilidad y la conectividad en varias zonas de Santander.